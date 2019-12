Køge Kommune: Balancen i økonomien er genoprettet

Marie Stærke: - En økonomi i balance skaber ro og tryghed for borgerne. Det betyder nemlig, at vi politikere ikke pludselig skal beslutte uventede besparelser, men at vi i stedet kan fokusere på politiske visioner og det, vi gerne vil. Foto: Katrine Wied

Køge Onsdag - 19. december 2019 kl. 10:45 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er balance i Køge Kommunes økonomi. Det viser årets fjerde økonomiske redegørelse, som byrådet blev præsenteret for tirsdag. Balancen er et udtryk for en effektiv og ansvarlig økonomistyring gennem 2019, som sikrer fokus på at udvikle kommunens service til glæde for borgerne, konstaterer Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Gennem 2019 har Køge Kommunes byråd arbejdet på at genetablere balancen i økonomien. Samtlige udvalg har arbejdet seriøst med at bremse det merforbrug, som kendetegner de to forrige år, og som har ført til, at byrådet var nødsaget til at vedtage et budget med flere besparelser sidste år, konstaterer Køge Kommune.

Nu viser årets fjerde økonomiske redegørelse, at indsatsen bærer frugt. Den økonomiske balance på tværs af fagudvalgene er genetableret, og det giver ro på den økonomiske situation.

- En økonomi i balance skaber ro og tryghed for borgerne. Det betyder nemlig, at vi politikere ikke pludselig skal beslutte uventede besparelser, men at vi i stedet kan fokusere på politiske visioner og det, vi gerne vil. Jeg vil gerne takke hele byrådet og alle udvalg for at gå seriøst til opgaven. Det er lykkedes os at komme i mål med det, vi lovede hinanden, nemlig at få stoppet merforbruget og få skabt ro på økonomien, siger borgmester Marie Stærke.

Fire gange om året bliver Køge Kommunes Byråd præsenteret for såkaldte økonomiske redegørelser, der viser et øjebliksbillede af kommunens økonomi. Redegørelserne giver byrådet mulighed for at reagere, hvis der er ubalance i økonomien.

Redegørelsen viser, at budgettet samlet set er i balance, men at der er udfordringer på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 7,1 millioner kroner og på Børneudvalget på 8,4 millioner kroner. Disse udfordringer modsvares således af mindre-forbrug på en række øvrige udvalg, således, at der tilbage står en udfordring på 1,4 millioner kroner. Pengene finansieres af overskud fra jordsalg i 2019.

Den fjerde økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2019 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.