Der var stor koncentration under afviklingen af konkurrencen på Køge Handelsgymnasium.

Køge Handelsgymnasium lavede international oversætterkonkurrence

Køge Onsdag - 04. maj 2019 kl. 11:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vigtigheden af at kunne sprog kan ikke overvurderes, konstaterer Køge Handelsgymnasium. Sprog udgør således en vigtig del af skolens faglige pakke. Det dyrkes for eksempel i den daglige undervisning, på studieture, besøg af »native speakers«, via internationale projekter og tilbud om Erasmus+-ophold - og i oversætterkonkurrencer.

- Hvert år afholder EU en officiel oversætterkonkurrence, hvor elever fra alle EU-lande oversætter den samme tekst på samme tid EU over. Skolerne ansøger om at komme gennem nåleøjet til den officielle konkurrence og hvert år får blot et par håndfulde danske gymnasier adgang. Køge Handelsgymnasium har tidligere været med, og i år har vi besluttet os for at lave den internt - forskudt fra den officielle konkurrence - men med den originale teksten fra den officielle konkurrence, fortæller Trine Munkholm Teglskov, underviser på Køge Handelsgymnasium og skolens tovholder på projekter om unge og EU.

- At være med i den officielle konkurrence er specielt i sig selv, for tænk dig; der sidder en masse jævnaldrende på samme tid på skoler over hele EU og laver det samme som dig. De oversætter præcis den samme tekst fra et europæisk sprog til et andet - oftest til eget modersmål.

Da Køge Handelsskole sidst deltog var unge fra 12 andre skoler fra Danmark med i konkurrencen - og i alt 751 skoler i hele EU.

- I år besluttede vi os for at tage initiativ netop fordi vi gerne vil bringe sprog i spil på mange måder - og interessen for det har været stor. Over 30 danske skoler deltog i konkurrencen, som vi afviklede før påske, og både engelsk, tysk, spansk og fransk var repræsenteret til konkurrencen, siger Trine Munkholm Teglskov.

Bade i sprog

Uddannelsesrektor på Køge Handelsgymnasium Henrik Flyge understreger, at skolen gør alt hvad den kan for at motivere eleverne til at tage de sproglige discipliner alvorligt.

- Sprog er en vigtig nøgle til uddannelse og karriere ude og hjemme. En oversætterkonkurrence er blot endnu et tilbud om at gøre sig konkrete erfaringer med sprog parallelt med alle de øvrige tiltag, vi har, som involverer sprog - skolens stærke fokus på internationalisering, INTERREG-projekter, Femern Belt projekter, Erasmus+, studieture med klart afsæt i studieretningsfag og sprog som omdrejningspunkt, siger han.