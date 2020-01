Se billedserie Der blev lyttet intens under aftenens oplæg. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge Handel sætter endnu mere blus på aktiviteterne i 2020

Køge Onsdag - 22. januar 2020

Cirka 50 af de 180 medlemmer af Køge Handel deltog tirsdag aften i den årlige og 157. ordinære generalforsamling, der traditionen tro blev afviklet på Odd Fellowgaarden i Jernbanegade. Og de fremmødte fik både inspiration og nyheder med sig hjem.

Formand Søren Storgaard bød velkommen og opfordrede forsamlingen til et øjebliks stilhed for æresmedlemmet Kjeld Engell, der gik bort i det forgangne år. Storgaard fortalte i sin årsberetning om Køge Handel fokusområder i 2019: Betalingsparkering, aktiviteter på Torvet, bedre oprydning og skiltning i byen, flydebroer i Køge Havn, udvikling af bedre byrum og ønsker om en ny detailhandelsanalyse og etablering af en nøglebox ved Køge Nord station, så biler kan blive repareret, mens ejeren tager toget til arbejde.

- Vi må tænke lidt ud af boksen. Hvad skal der til, for at få folk til at køre fra Holbæk til Køge? Det kunne måske være en kælkebakke, sagde Søren Storgaard.

Selvom detailhandlen fortsat er presset, er der dog også lyspunkter: I årets løb er der solgt 9621 gavekort og med en organisationsgrad på 80-85 procent ligger Køge højt i forhold til byer som Helsingør, lod Storgaard forstå.

- Set i det lys kan vi godt være lidt stolte og vores aktivitetschef arbejder benhårdt, roste han og oplyste, at bestyrelsen overvejer at sørge for ekstra arbejdskraft til aktivitetschef Katja Jensen.

Rosé festival Aktivitetschefen fortalte om de mange aktiviteter i 2019 og slog fast, at der kommer endnu mere liv i gaderne i 2020.

- Vi skruer op for aktiviteterne med cirka 30 procent, lovede Katja Jensen og afslørede planerne for en ny sommerfestival:

- Vi har tænkt os at lave en Rosé Rosé festival. Det skal være en festival, hvor folk kan gå rundt og nyde byen, fortalte Katja Jensen.

Det foreløbige program beskriver rosésmagning på Torvet med petit four og andre små smagsprøver, 20 større rosendekorationer rundt om i byen, rosenprote ved indgangen til byen, Street fodd Festival på Kulturtorvet, rosé lounge ved KØS, fordboldturnering med HB Køge på havnen samt forsalg af billetter og program.

Festivalen er planlagt til afvikling torsdag den 2. til søndag den 5. juli, oplyste aktivitetschefen. Formålet er at sætte Køge på landkortet med tiltrækningskraft ud over kommunegrænsen for en målgruppe, der nyder at blive guidet rundt i byen med tid og overskud til at handle.

- Det skal være en festival, hvor vi regionalt trækker et nyt publikum til Køge, forklarede Katja Jensen, som også fortalte kort om nye aktiviteter som Single Days og Halloweek.

Udskiftning i bestyrelsen Som afslutning på generalforsamlingens formelle del var der en enkelt udskiftning i bestyrelsen: Efter fem år har bankdirektør Jesper Køster valgt at træde ud af bestyrelsen. Han blev uden modkandidat erstattet af indehaver af Din tøjmand i Køge, Dennis Nielsen. Søren Storgaard takkede Jesper Køster for en stor indsats og Køster lovede at vende tilbage:

- Det bliver helt sikkert et »på gensyn« - der er bare lige nogle andre ting, jeg skal lige nu, sagde han.

Fremtidens forbruger Direktør i Retail Institute Scandinavia Dorte Wimmer, der har arbejder med detailhandel, trends og forbrugeradfærd i 15 år i danske og internationale koncerner var inviteret for at fortælle om nutiden og fremtidens detailhandel og forbrugsmønstre. Hun gjorde det hurtigt klart, at fremtidens forbruger har travlt, er utålmodig og veloplyst - men også interesseret i indkøb som oplevelse, der kan skabe engagement og at få større viden om produkter. Gerne bæredygtige produkter.

- De unge er meget fællesskabsorienterede. De vil gerne passe på miljøet og være en del af miljøet. For eksempel det miljø, I har her i Køge. Og i jeres butikker. De er også sindssygt utålmodige og utro. De går bag jeres ryg og ind hos konkurrenten. De er ikke så loyale, som man var tidligere, konstaterede forbrugereksperten, der henter inspiration på rejser over hele verden.

Her har hun ved selvsyn konstateret, at man i Portugal kan sælge en dåse specialdesignet tun for 75 kroner, hvis helhedsoplevelsen er stærk nok og at man i New York indretter prøverum til varer bestilt online - prøverum indrettet med matchende tøj, som kunden kan vælge at supplere sit oprindelige indkøb med.

- Kunderne vil gerne dele deres indkøbsoplevelser og i New York har de for eksempel et hjørne af butikken indrettet til at tage fotos, fortalte forbrugereksperten.

Hun gjorde også opmærksom på den betydning, sanserne har for de unges forbrugeradfærd.

- Hvis I vil kommunikere med dem, skal I tænke i billede og lyd. Hvilken musik har I i jeres butik? De unge meget skarpere, end vi er visuelt. Det gælder om at stå knivskarpt, lød opfordringen fra Dorte Wimmer.

Moderne service Der er håb for den detailhandler, der satser på god gammeldags service - den skal dog tilsættes en moderne opgradering.

- Få kunderne til at føle sig velkomne. Vores undersøgelser viser, at danske og hollandske kunder er de mest utålmodige. Og kvinder over 55 år de værste. De er nogle sataner - for de siger det videre til andre. Mænd over 55 år elsker gode historier. Så har de noget at fortælle videre i tennisklubben, lød det.

Den moderne forbruger laver sin research online og sætter pris på kompetent viden om produkterne. Ikke mindst om bæredygtighed.

- Det er sindssygt vigtigt for de unge. Fortæl om de bæredygtige produkter. Klimatosserne er ikke bare en elite - det er også ganske almindelige forbrugere, sagde Dorte Wimmer.

Den gode indkøbsoplevelse kan desuden forstærkes med en positiv overraskelse:

- Lov dem noget - men giv dem lidt ekstra. Hvordan kan I gøre den lille ting, der gør den store forskel?