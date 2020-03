Køge Handel aflyser Forårsbanko

Om en uges tid skulle Ravnsborghallen være fyldt med 600 glade banko-gæster, som traditionen tro skulle have været med til at bidrage økonomisk til byens aktiviteter. Byens butikker og erhvervsliv har de sidste par måneder været med til at sponsorere en masse flotte præmier til bankospillet, men foreningen tager nu en beslutning om, at aflyse det store bankospil.