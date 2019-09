Se billedserie Køge amatørscene mangler akut en pige til en hovedrolle og et par unge mænd til mindre roller i årets juleforestilling. Privatfoto. Foto: Hother von Mehren

Køge Amatørscene i dramatisk overlevelseskamp

Køge Onsdag - 11. september 2019 kl. 19:30 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Er Køge ikke rede til en amatørscene? Det er næsten umuligt at få folk til at spille teater i øjeblikket - eller er det tid til at nedlægge en gammel amatørscene. Hvis teatret skal bestå i Køge fremover, må I komme ud af hullet og tilmelde jer. vi mangler lige nu folk til vores julestykke, både mænd og kvinder«.

Så dramatisk lyder opfordringen fra formand for Køge amtørscene, Hother von Mehren i et Faceboook opslag henvendt til alle mulige interesserede deltagere og bidragydere til kommende forestillinger i en af Danmarks ældste amatørscener.

Køge Amatørscene blev således stiftet den 28. januar 1867, men befinder sig i en alvorlig krise, idet en stor del af de cirka 30 aktive skuespillere er godt oppe i årene, mens tilgangen af yngre kræfter er ganske beskeden, fortæller Hother von Mehren.

- Vi er en af landets ældste amatørteaterforeninger - desværre er vi også en af de mindste. Hvis der ikke sker noget, er vi bange for, at kommunen tvinger os ud af vores gode øvelokaler. Det er svært at holde folk aktive melle forestillingerne og vi har måttet aflyse den planlagte forestilling til sommer. Lige i øjeblikket mangler vi en ung pige til en hovedrolle og et par unge mænd til mindre roller til vores juleforestilling, fortæller en lidt fortvivlet formand.

Han håber, at en mindre »kampagne« på lokale uddannelsesinstitutioner kan vække interessen for det hyggelige samvær omkring amatørscenen kan vække interessen blandt de studerende.

- Vi tager ud og holder foredrag. Vi vil gerne være et niveau over dilettant og kræver noget af folk. Det er måske også med til at »skræmme« folk væk, men kan lære folk en hel masse. Ikke bare om skuespil, men også om lys, lyde, sceneteknik, kostumer og sminke. Alt hvad der hører en teaterforestilling til. Og vi er ikke på røven økonomisk - vi har en fornuftig økonomi og betaler for vores medlemmers kursur hos DATS - Dansk Amatør Teater Samvirke, fortæller Hother von Mehren.

Skulle man have interesse for at blive instruktør, er det også en mulighed. Køge amatørscene har tre ungdomshold med ialt cirka 40 børn og unge og her er der mulighed fo at prøve sig selv af i den rolle.

De engagerede teaterfolk gør hvad de kan for at tiltrække flere medlemmer, men er i konkurrence om de unges tid blandt et hav af andre fritidsaktiviteter, erkender Hother von Mehren.

- Desuden har mange svært ved at finde tiden, når de kommer op i 20'erne og begynder at stifte familie. Vi skriver meget på Facebook og har lige lavet annoncer i avisen. Vi kan jo ikke gøre andet - vi er jo amatører, påpeger formanden. Trods modgangen har han en stærkt tro på og vilje til, at Køge Amatørscene skal fortsætte mange år endnu.

- Vi er mange, der er oppe i årene, men jeg nægter at være formand for en mere end 150 år gammel forening, der må lukke, fastslår han.