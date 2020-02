Se billedserie Ove Søltoft bød velkommen til rejsegildet i den nye, klimavenlige frysehal. Foto: Henrik Førby Jensen

»Klimatossen« inviterede til grønt rejsegilde

Køge Onsdag - 28. februar 2020 kl. 10:55 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har med stolthed betegnet sig selv som »klimatosse« og torsdag kunne adm. direktør Ove Søltoft med sædvanlig munterhed byde borgmester Marie Stærke, medlem af europaparlamentet Marianne Vind og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv velkommen til rejsegilde for JN Speditions nye frysehus på Sleipnersvej.

Ove Søltoft takkede traditionen tro håndværkerne for at være nået så langt trods det våde vejr samt JN Speditions samarbejdspartnere, herunder Køge Kommune.

- Vi har taget alle de gode klimatiltag fra hal 1 og ført over til den nye hal plus nogle flere. Hvis alt går vel, kan vi tage frysehuset i brug allerede til juni. Det vil vi gerne, for vi er helt fyldt op med ordrer, fortalte Ove Søltoft.

For ti år siden etablerede JN Spedition A/S sig på Slejpnersvej 1 i Køge og forretningen går så godt, at den jyske virksomhed fordobler kapaciteten af sit sjællandske frysehus. Fra juli 2020 bliver der således plads til 11.000 paller på frys og 500 paller mere på køl hos JN Spedition Øst.

Investeringen i udvidelsen hos JN spedition Øst løber op i 45 til 50 millioner kroner - en nødvendig investering for at kunne fastholde og udvide kundeporteføljen. Samtidig udvides antallet af arbejdspladser med 20 til 30 mand i Køge og Ove Søltoft lagde ved torsdagens rejsegilde ikke skjul på, at de grønne ambitioner rækker længere endnu.

- Vi kan godt sige, at vi er det førende, grønne speditionsfirma i Norden og jeg kan godt være kæk og sige Europa. Vi er meget langt fremme, konstaterede han.

Snart sender han en delegation til Kina for at se på mulighederne for at udnytte kinetisk energi. Her findes det eneste anlæg af sin slags i verden og udvindingsformen vækker da indtil videre også mest skepsis hos andre. Men ikke hos den progressive Søltoft.

- Vi er gået ad en grøn vej og vi er slet ikke færdige endnu. Vi vil være forrest og jeg har nået en alder, hvor det eneste, jeg er bange for, er min kone, fortalte direktøren med et glimt i øjet.

JN Spedition har 12 ansatte i Herning - Køge er der 16 ansatte på lager og kontor. Hertil kommer cirka 75 aftaler med chauffører.

Med udvidelsen i Køge forventes antallet af ansatte i den sjællandske afdeling at blive fordoblet.