Køge er en af vækstmotorerne i Region Sjælland, og der er godt gang i erhvervslivet, som er i en flot fremgang og med forventninger om meget mere de kommende år. Men det kan få en brat ende, for det kniber med ledige hænder, påpeger Uddannelsesvejen til Vækst.

Send til din ven. X Artiklen: Klar til morgendagens udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til morgendagens udfordringer

Køge Onsdag - 09. juni 2018 kl. 08:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelsesvejen til Vækst inviterer til vækstmøde på Køge Handelsskole, hvor virksomheder i Køge-området kan blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked. Fokus er vækst gennem faglig opkvalificering af medarbejderne - både fra ufaglært til faglært og den løbende opkvalificering.

- Virksomheder generelt og små og mellemstore virksomheder i særdeleshed mærker de nye krav til fleksibilitet og omstillingsparathed - og det er en udfordring hele tiden at være på dupperne, når de både skal producere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere. Samtidig skal de stå strategisk skarpe for at klare sig i konkurrencen - også når det gælder rekruttering, lyder det fra arrangøren.

Når deltagerne på vækstmødet sætter sig til kaffebordet den 13. juni klokken 8 på Køge Handelsskole, Campusvej 21 i Køge vil de - trods forskellige brancher, vilkår og konkurrenceparametre - få stillet samme spørgsmål: Er I klar til morgendagens udfordringer og til kampen om kvalificeret arbejdskraft?

- Fremtidens arbejdsmarked kalder på kompetente medarbejdere, der har en uddannelse eller hele tiden er opdateret. Alle spådomme og fremskrivninger viser nemlig, at Region Sjælland alene vil mangle 4.000 faglærte i 2025, påpeger Uddannelsesvejen til Vækst.

Vækstmødet er en mulighed for at møde ejere, ledere, uddannelsesansvarlige, tillidsfolk eller andre, som er optaget af vækst og dels gennem oplæg høre blandt andre sociolog Peter Plougmann holde oplæg om

»Fremtidens arbejdsmarked og kampen om kvalificeret arbejdskraft i Region Sjælland«. Dels information og inspiration om de forskellige, konkrete muligheder for nemt og (næsten) gratis uddanne eller opkvalificere sine medarbejdere og dermed blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

- Det er en forholds lille økonomisk investering, men det kræver planlægning. Til gengæld er det så også en investering med garanteret gevinst i form af fagligt velfunderede medarbejdere og øget konkurrenceevne, lyder det i pressemeddelelsen.

Køge er en af vækstmotorerne i Region Sjælland, og der er godt gang i erhvervslivet, som er i en flot fremgang og med forventninger om meget mere de kommende år. Men det kan få en brat ende, for det kniber med ledige hænder.

- Det er nu, der skal sættes ind, for ellers kommer mangel på ledige hænder og kvalificeret arbejdskraft til at stå i vejen for fortsat vækst, skriver Uddannelsesvejen til Vækst.

Advarselslamperne om mangel på kvalificeret arbejdskraft får Uddannelsesvejen til Vækst til at samle virksomhederne i Køge-området sammen med de andre aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Både analyser og erfaringen viser, at der er tæt sammenhæng mellem uddannelse og vækst, så nu skal alle gode kræfter samles for at gå uddannelsesvejen til vækst.

- Uddannelse betaler sig på bundlinjen, for virksomhederne får en øget produktionsværdi og effektivitet ved at bruge faglærte. Derfor skal uddannelse og løbende opkvalificering med i virksomhedernes strategi og planlægning.

Alle interesserede er velkomne til vækstmødet.