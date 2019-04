Se billedserie Når der afholdes demensgudstjeneste i Køge Kirke, så spiller påskens æggetradition en vigtig rolle, fortæller sognepræst Louise Dixen Hansen. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Kirken til demente: Vi ser jer

Køge Onsdag - 10. april 2019 kl. 13:22 Af Torben Thorsø

Når Køge Kirke den 11. april holder en særlig gudstjeneste, så er samlebogen suppleret med et lille æg som kirkegængerne kan nulre under gudstjenesten. Det er som en del af en gudstjeneste for demente.

- Her vil vi skrue ned for ordet og op for sanserne, siger sognepræst Louise Dixen Hansen og forklarer, at ægget, der jo hører påsken til, kan være med til at berolige og stimulere generindringen hos de demente.

- Det lille æg bliver lidt varm når man holder det i hånden og erfaringerne viser, at det kan være med til at berolige de ældre. Kirken er fyldt med styrke symboler og ved en anden lejlighed vil vi bruge korset, der ligeledes skal være med til at skabe reminiscens hos de, ofte ældre, der er ramt af sygdommen, fortsætter hun og forklarer, at initiativet bunder i et ønske om at inddrage alle i folkekirkens handlinger:

- Kirken er for alle og budskabet her er, at alle bliver set i kirken, også de der er ramt af demens.

Hun fortæller, hvordan alene det at komme i kirken kan virke stærkt på den ældre generation, der ofte har en tæt tilknytning til kristendommens rum.

- Bare det at komme ind i det her rum er en oplevelse, at høre orglet bruse, se døbefadet skinne og sætte sig på kirkebænkene. Alene det kan være med til at erindringen bliver vakt til live. Generationen af ældre i dag har også fået salmesangen helt ind i kroppen og lært dem uden ad, så det dukker op igen, når vi begynder, siger hun og fortæller, hvordan gudstjenesten derfor vil have færre ord og flere følelser på spil, for eksempel gennem salmerne.

- Vi præster er jo glade for Ordet, men her vil forkyndelsen også ske gennem salmesang og erfaringerne viser, at det er med til at de demensramte bliver beroliget og berørte. Det åbner ofte op for nogle fortællinger og dermed får de en større livskvalitet, siger Louise Dixen Hansen.

Hun har flere gange været ude på plejehjem, hvor hun selv har oplevet de følelser, der kan vækkes når præsten taler til sanserne hos de demente. Hos en gammel dame var det en dåbskjole, der åbnede op for fortællingen og her kom minderne om da hun lod sine egne børn døbe tilbage til hende. En anden gang var det en mand på et plejehjem, som »ikke havde noget sprog«.

- Men pludselig begyndte han at synge med på samlerne og bad med på fadervor, som han kunne udenad, husker Louise Dixen Hansen, der pointerer, at pårørende også er meget velkomne til de fremtidige demensgudstjenester.

- Kirken har et universelt sprog, der også rammer pårørende. De fortæller ofte, hvor svært det kan være for eksempel at have deres demente mor med nogle steder - for de kommer ofte med udbrud. Her skal kirken give et pusterum for alt er tilladt her og gudstjenesten vil også være dialogpræget. Jeg tager gerne imod input og bærer dem videre, siger hun og fortsætter:

- Det hele handler om at de tidligere har båret os ved dåben eller for eksempel gennem vielsen. Nu er det deres tur til at blive båret.

Den første demensgudstjeneste i Køge Kirke foregår torsdag den 11. april klokken 10.30.

Alle sognebørn er meget velkomne.