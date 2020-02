- Jeg glæder mig utroligt meget til at spille i kirkernes andægtige rum, som i sig selv lægger op til eftertænksomhed, og er bygget til både at forstærke og rumme livets store følelser, siger silas bjerregaard før søndagens koncert i Køge Kirke.

Kirkekoncert med kendt forsanger

Som soloartist skriver Silas Bjerregaard på dansk, og til koncerten i Køge Kirke vil sættet bestå primært af egne sange og oversættelser af bl.a. Jaques Brel, men der vil også være plads til et cover eller to, bl.a. fra »Toppen af Poppen«.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at spille i kirkernes andægtige rum, som i sig selv lægger op til eftertænksomhed, og er bygget til både at forstærke og rumme livets store følelser. Det bliver helt sikkert nogle meget specielle koncerter, hvor musikken og ordene får lov til at udfolde sig på en helt anden måde end på et regulært spillested, og hvor der kan opstå et helt særligt nærvær, fortæller Silas Bjerregaard forud for kirkekoncerterne.