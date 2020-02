I år var alle vinderne så heldige, at de hver fik en flot rød bluse fra Svane Køkkenet med KLUBMESTER 2020 trykt på ryggen.

Ketsjersvingere kårede klubmestre

Single, doubler og mix for alle fra U11 til U17/19. I singlerækkerne var der endda oprettet begynderrækker, så de nye spillere ikke blev skræmt af, at skulle spille mod de bedste. I U9 rækken blev der kun spillet single. Holdet for U7 (forældre/barn) gav en fin opvisning på deres træning, hvorefter de fik medaljer.