Sexologen Jakob Olrik lover inspiration, underholdning og konkrete redskaber til et bedre kærligheds- og sexliv i forbindelse med hans komik-foredrag »Den eneste ene« i Borup Kino. PR foto.

Send til din ven. X Artiklen: Kendt sexolog med foredrags-komik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt sexolog med foredrags-komik

Køge Onsdag - 10. marts 2020 kl. 18:37 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går du og drømmer om at være mere sprudlende, levende og glad i låget? Savner du mere fællesskab, flere lykkesus, mere kærlighed og bedre sex i hverdagen? Så kom og få inspiration til at sætte gang i livets glæder. Oplev Jakob Olrik i foredraget Den Eneste Ene. Læg hovedet bagover af grin, få fyldt maven med boblende tro på fremtiden, og få farverige værktøjer med hjem i håndtasken. Find eventyrlysten og lidenskaben frem, og sæt ild under dine drømme. Men det kræver, at du tør og være dig. Er du parat? Et humoristisk og inspirerende foredrag, der sætter gang i tanker og handling.

Sådan lyder oplægget til foredraget med Jacob Olrik i Borup Kino mandag den 20. april.

Foredragsholderen er blandt andet kendt fra det prisvindende program »I seng med DR2« humoristisk seksuel undervisning for voksne. Han forrige foredrag »Kvinde, kend din mand« er set af mere end 100.000 danskere.

En aften med grin

Selv siger sexologen om sin kommende foredragsturne:

- Det vigtigste er, at publikum får noget inspiration og måske en anden måde at se sit parforhold på. Under alle omstændigheder er der garanti for en glad aften. Man griner. Vi er vel ovre i noget, man kan betegne som foredrags-komik, lover Jakob Olrik.

Det morsomme foredrag henvender sig både til mænd, kvinder, par og singler. Der vil være genkendelighed og lejlighed til at grine af og med sig selv.

- Når man griner og kommer i godt humør, løsner man op og er måske mere klar til at tage de mere alvorlige budskaber ind, pointerer foredragsholderen.

Den eneste ene

Foredragets titel - Den eneste ene - handler blandt andet om de forventninger, vi stiller til hinanden.

- Der er måske en tendens til, at vi lægger meget over på den eneste ene, som skal komme og redde os og leve op til en masse forventninger til, hvordan, de skal være og hvad de skal gøre - og hvad de ikke skal gøre. Der er måske også en tendens til, at vi glemmer at kigge på os selv og hvordan, vi er som kærester, mener Jacob Olrik.

Var parforholdet en aktie, ville man aldrig investere i den, forklarer han. Med udsigt til 50 procent konkurs og relativt få, der opnår den ønskede lykke.

- Men heldigvis bliver vi ved med at kaste os ud i det. Vi tror på, at vi kan blive lykkelige, konstaterer han og lover konkrete værktøjer til et bedre sex- og kærlighedsliv.

- Men de konkrete værktøjer er helt op til det konkrete publikum - det er meget forskelligt. Om det er par eller singler, mænd eller kvinder. Som regel kommer der flest kvinder, men mænd er absolut også meget velkomne. Og både par og singler, siger han

Dørene til foredraget i Borup Kino mandag den 20. april åbnes klokken 18.30 - der er unummererede pladser.