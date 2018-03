Kæmpe sæson for Køge Skaklub

Derved var sæsonens vigtigste mål indfriet. Målet var at kvalificere klubbens to bedste hold til at rykke en række op for til næste år at blive Danmarksmestre. At de to øvrige hold også rykkede på er en sidegevinst, som klubben selvfølgelig tager imod med kyshånd.