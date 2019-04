Kæmpe kagehus kommer til byen

Se billedserie Siden åbningen af den første forretning i det historiske Lagkagehus på Christianshavn er bagerkæden vokset med forretninger over hele landet samt et bageri i London. Forretningen i Køge bliver nummer 103 i rækken.

Køge Onsdag - 11. april 2019 kl. 12:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køgenserne kan i maj måned se frem til endnu et attraktivt tilbud om godt bagerbrød og en kop kaffe af høj kvalitet: Efter lang tids søgen er det nemlig lykkedes bagerkæden Lagkagehuset at finde velegnede lokaler i Køges centrum. Den nye forretning får således adresse på hjørnet af Rådhusstræde (Strædet) og Jærnbanegade, fortæller PR ansvarlig hos Lagkagehuset, Peter Warberg.

- Vi har længe ønsket at åbne i Køge, og har haft øjnene vidt åbne efter et perfekt sted, og glæder os nu over at åbne i en af byens mest attraktive områder. Strædet har et væld af spændende butikker, muligheder og oplevelser, og det glæder vi os til at blive en del af, siger han.

På åbningsdagen onsdag den 15. maj vil der være masser af smagsprøver, gode tilbud og ikke mindst gratis valgfri kaffe hele dagen, oplyser han desuden.

- Vi glæder os til at borgerne i Køge skal smage vores nye bønner. Vores kaffe er brygget på arabicabønner fra Brasilien og Colombia og er etisk handlet direkte mellem risteri og kaffefarm, hvilket indebærer at kaffefarmen er betalt 30 procent over Fair Trade prisen. Kaffen kan ligesom vores bagværk enten tages med hjem eller nydes i vores hyggelige caféområde i Lagkagehuset, hvor der vil være 20 siddepladser, fortæller Per Warberg.

På åbningsdagen vil der nok dufte lidt ekstra af hveder, tilføjer han:

- Det er jo lige op til St. Bededag, og dagene deromkring er et af årets helt store højdepunkter.

Der vil være cirka 15 medarbejdere i Lagkagehuset i Køge, og selvom alle fuldtidsmedarbejdere er ansat, vil der være behov for et antal ungarbejdere. Man kan søge nu via opslaget på lagkagehuset.dk/job.

I Lagkagehuset kan man hver dag fra den årle morgenstund hente friskbagt brød og kager og ved frokosttid er der mulighed for frisksmurte sandwich eller sprøde salater.

Forretningen startede i 1991 med en forretning i København i bygningen ved Christianshavns Torv fra 1930, som kaldes Lagkagehuset. Det var Ole Kristoffersen, der stod bag den første butik på Christianshavn. Samtidig var Steen Skallebæk i Sønderjylland ved at starte sin egen bagerbutik i Haderslev. Gennem årene åbnede Lagkagehuset flere steder i København, imens Skallebæk bageriet i 2008 åbnede sin nummer to butik i Aabenraa i Sønderjylland. I 2008 fusionerede de to bagerier, Skallebæk og Lagkagehuset til en stor bagerkæde med navnet Lagkagehuset.

Som et af de få bagerier i Danmark har otte af Lagkagehusets bagerier en drive-in butik, hvor man med bilen kan køre direkte hen og hente sit brød, betale og køre igen. Butikkerne med drive-in finder man i Silkeborg, Fredericia, Haderslev, Hørsholm, Vallensbæk, Horsens, Aarhus og Aalborg. I januar 2017 åbnede Lagkagehuset et bageri i London under navnet »Ole and Steen - Lagkagehuset«. Dette er Lagkagehusets første bageri uden for Danmark.

Åbningen i Køge bliver Lagkagehuset nummer 103. Spredt over hele landet har kæden mere end 400 bagere og konditorer.

- De bager både dag og nat, så der altid er friskbagt brød på hylderne, forsikrer Peter Warberg.