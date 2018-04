Jubilæumsbrag i systuen

Kunderne bliver forkælede ud over det sædvanlige, når byens Sycenter i Vestergade fejrer sit 25. års fødselsdag tirsdag den 1. maj. Jubilæet fejres præcis på dagen, hvor indehaver Jørgen Offersen for 25 år siden købte og overtog det, der dengang hed Singers Sycenter på Amagerbrogade.

- Jørgen Offersen har den indstilling, at »skal der være fest - så lad der være fest«. Jeg kan afsløre, at der vil være hidtil usete priser på udvalgte produkter og nogle rigtig flotte gaver til vores maskinkunder - mere må jeg ikke sige, siger hun om fødselsdagsfesten i næste uge.

Både unge og ældre Mens antallet af symaskineforretninger er faldet dramatisk siden åbningen for 13 år siden, er interessen for syning usvækket. Med sine tre forretninger er Jørgen Offersen i dag en af de største forhandlere af symaskiner i Danmark. Og interessen findes både blandt unge og det modne publikum, oplever Lone Kahler.

- Vi sælger mange maskiner til konfirmation - både til piger og drenge. Og vi har kunder fra hele Sydsjælland - både privat og skoler. Faktisk handler alle skoler i området hos os, fortæller butiksbestyreren, som også fremhæver Køge Ungdomsskole og aftenskolernes indsats for at vække interesse for syning.

Udover symaskiner forhandler butikken også maskiner til broderi, stof og alle former for sy-grej. Og skulle forretningen ikke have en bestemt vare på hylderne, kan den hurtigt skaffes. Jørgen Offersens tre butikker har et tæt samarbejde. Hovedafdelingen på Amager har et stort værksted, hvor maskinerne bliver repareret og butikkerne hjælper hinanden med efterspurgte varer. Butikskånden er båret af godt, gammeldags købmandsskab, forklarer Lone Kahla.