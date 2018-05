Se billedserie Den 20-årige Christian Hedegaard fra Ølsemagle er fast besluttet på at blive betjent. Foto: Henrik Førby Jensen

Jobmesse fyldte Teaterbygningen

Køge Onsdag - 16. maj 2018 kl. 19:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ivrig summen ved de 50 stande, da Rekruttering Køge Bugt tirsdag formiddag inviterede til årets job- og uddannelsesmesse i Teaterbygningen i Køge. Ved standene stod blandt andre administrerende direktør Jesper Nørgaard fra fragtfirmaet J. Nørgaard Pedersen klar til at fortælle de jobsøgende om muligheden for et chauffør-job. Interessen var dog så som så, måtte han konstatere.

- Vi deltager på job- og uddannelsesmessen for at tiltrække og spotte potentielle nye medarbejdere, men der kunne godt være flere henvendelser - jeg har indtryk af, at mange er interesserede i kontorjobs, sagde han.

Anderledes så det ud hos Sjællands Universitetshospital Køge, hvor serviceassistent Jani Christensen delte ud af 23 års erfaring. Hospitalet mangler i øjeblikket 22 serviceassistenter og interessen var stor blandt messedeltagerne. Det kunne den rutinerede Jani Christensen godt forstå.

- Det er et meget varieret job. Vi er serviceassistenter, men vi laver meget andet end at gøre rent. Der er også speditørarbejde, vi serverer mad for patienterne og hjælper med at gøre klar til operation. Jeg har lavet det her i 23 år og kan varmt anbefale det, sagde Jani Christensen.

Udenfor Teaterbygningen var der mulighed for at høre nærmere om arbejdet i Kriminalforsorgen under sloganet »Folk af rette støbning«. Den 20-årige Christian Hedegaard fra Ølsemagle var helt afklaret med, at hans fremtid ligger i arbejdet som betjent. Han skal dog først gennem et to-årigt EGU - Erhvervs Grund Uddannelse - og så er han klar til at virkeliggøre sin drøm: Uddannelsen til jobbet som betjent.

- Jeg vil gerne være i udrykningsstyrken, hvor du får det tunge panser på. Men hvis jeg bliver fængsels- eller transportbetjent, er det også ok. Bare jeg er betjent, forklarede han iført en af de beskyttelsesveste, som Kriminalforsorgen lod de interesserede prøve i dagens anledning.

DAGBLADET mødte den 35-årige Hügya Uzun ved rengøringsfirmaet Anders Andersens stand, men et rengøringsjob stod nu ikke øverst på ønskelisten.

- Mit firma gik konkurs, mens jeg var på barsel. Jeg har en bachelorgrad i administration, så jeg er på udkig efter et kontorjob, forklarede hun kort.

Faglig koordinator Michael Andersen fra Rekruttering Køge Bugt var tovholder for dagens job- og uddannelsesmesse. Han oplever, at der både er store interesse fra job- og uddannelsessøgende og muligheder for ansættelse hos mange af de deltagende firmaer. Både Køge og Stevns Kommune leverer ansatte til den arrangerende enhed, der er en del af de to kommuners jobcentre. Ingen er tvunget til at deltage - der skal ikke være nogen, der kommer for at få et kryds. Det skal være båret af motivation, understreger han. Den vigtigste opgave er at servicere firmaerne med egnede profiler til ledige jobs og at hjælpe med at opkvalificere mulige kandidater, understreger han. Den faglige koordinator ærgrer sig over, at ikke ét eneste bygge- og anlægsfirma har kunnet afse tiden til at være med midt i branchens højsæson. Men så er der andre brancher med ledige stillinger.

- Jeg har lige talt med to virksomheder i Køge og Stevns, der begge mangler buschauffører. Det er et lokalt problem, at der mangler chauffører, mens der bygges på jernbanen og jobcentrene er godt klar over det, fortæller han.

Netop som DAGBLADETS udsendte skal til at forlade messen, ankommer borgmester Marie Stærke (S) sammen med sin kollega fra Stevns Kommune, Anette Mortensen (V). De to er enige om, at de to kommuners samarbejde omkring job og rekruttering er helt naturligt.

- Det er en klar fordel, at vi samarbejder - når man er jobsøgende, er man jo ligeglad med kommunegrænser. Jeg er glad for at høre, at der er sådan en ivrig summen ved bordene, siger Anette Mortensen.

- Det handler om at samle alle interesserede og at udnytte synergier, så man som borger får et indtryk af det samlede af arbejde. Det kan ellers godt virke uoverskueligt. Det er effektivt for alle parter, pointerer Marie Stærke.