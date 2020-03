Indsamling af affald udsat

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredsningsforening meddeler, at affaldsindsamlingen søndag den 26. april udsættes til World Cleanup Day lørdag den 19. september. De rastløse og ivrige er dog meget velkomne til selv at tage et initiativ.

- Hvis det kribler i fingrene efter at samle henkastet affald op, opfordrer vi alle familier og husstande til at komme ud og samle op her i foråret. Grib blot et par handsker, evt. en gribetang og en klar plastikpose, så er I klar. På facebook er der en side: »Danmark samler affald« . Her kan man dele fotos og historier, fortæller medlem af DN Køge, Lisbeth Müller.