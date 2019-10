Ikonisk dansk band giver koncert i Køge på lørdag

Efter at have fejret 25 års-jubilæum med både et opsamlingsalbum (»Evergreen«) og en bog (»Himmelflugt Og Højdeskræk«) i 2015, manifesterede Love Shop sin betragtelige betydning for dansk musik med det 11. studiealbum »Risiko« i 2017. Et album der i den grad fik anmeldere til at kaste om sig med mange stjerner, og som samtidig var et levende bevis for, at Love Shop på ingen måde kender til begrebet autopilot, når der skal laves ny musik.