Igen åbent for visse udendørsarelaer

- Vi anbefaler at foreningerne overholder de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som giver mulighed for en delvis genåbning af de udendørs foreningsaktiviteter, der ikke indebærer kropskontakt. Dansk Idrætsforbund og DGI, DUF samt Dansk Firmaidræt har tilsluttet sig disse retningslinjer. Under forudsætning af, at foreningerne fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, er det nu muligt at være aktiv i foreningsregi igen, skriver kommunen.

- Køge Kommunes foreninger har levet et stille forår, hvilket slet ikke passer til den virkelyst, der findes derude. Det er glædeligt, at vi nu har muligheden for at åbne for en række af de aktiviteter, der giver borgerne glæde i hverdagen. Genåbningen af landet sker på baggrund af nøje anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Derfor er det også udelukkende aktiviteter, der ikke indebærer kropskontakt, der åbnes for. Jeg ved, at fodboldklubberne tripper for at komme ud på grønsværen. De må desværre vente lidt endnu, da Dansk Boldspil Union fortsat vurderer, at der er for stor risiko for smittespredning. Det er mit personlige håb, at situationen snart normaliseres, så også klubber med kropskontakt får mulighed for at starte op i en eller anden form siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur og Idrætsudvalget.