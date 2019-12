Se billedserie Hanne Thomsen har hjulpet kunder med fodtøj, indlæg og proteser - og nu kan hendes butik fejre 30 års jubilæum. Foto: Henrik Førby Jensen

I dag runder Rosmedic 30 år

Køge Onsdag - 06. december 2019

Rosmedic - Køges eneste specialbutik for bandager, sygeplejeartikler, brystproteser og fodtøj - kan netop i dag fejre 30 års jubilæum. Det fejres med ekstra gode tilbud på dagen samt fredag den 6. december, fortæller indehaver Hanne Thomsen.

- Det er både unge og ældre, der kommer i forretningen. Man kunne tro, at kundekredsen nok mest er ældre mennesker, fordi de gennem deres arbejdsliv har slidt mere, og dermed også fået flere skavanker, end mange yngre i dag nogensinde før. Gennem de seneste fem år har vi for eksempel oplevet en voldsom vækst i salg af indlæg. Folk har fundet ud af, at man god at kan gøre noget mod smerter i sine fødder, siger hun.

Hun har gennem de seneste tolv et halvt år været indehaver af Rosmedic, hvis navn har en historisk forklaring. Butikken har ligget på adressen Vestergade 20D i alle 30 år - men det var ikke den oprindelige plan.

- Egentlig skulle Rosmedic have ligget i Roskilde, men den tidligere ejer kunne vist ikke rigtig finde et egnet lokale dér. Og nu kan butikken ikke hedder andet, konstaterer Hanne Thomsen med et smil.

Hun driver forretningen sammen med sin mand Jan, der holder styr på regnskaberne samt tre ansatte. Hun er uddannet materialist i Matas på Torvet, og har tidligere i en periode på cirka to år fra 1994 været ansat i Rosmedic.

- Arbejdet har jo gennem tiderne ændret karakter og er ikke længere så fysisk krævende med de slidskader, det kunne medføre. Til gengæld kompenserer mange unge og yngre i dag det fysisk hårde arbejde ved at gå i motionscentre. Det kan også give skader, og derfor ser dem ofte i butikken. Så vore kunder er både ældre og yngre, fortæller Hanne Thomsen.

Mange, der dyrker idræt og motion, får skader af den ene eller anden karakter. Men ofte kan Rosmedic hjælpe dem, enten med bandager eller sko.

- Fødderne skal bære os hele livet, og det er derfor vigtigt at passe på dem. Rosmedic fører et bredt udvalg af fornuftigt fodtøj til vanskelige fødder - hjemmesko, lukkede sko, sandaler og støvler. Butikken har desuden stort udvalg i færdiglavede fodindlæg, såler og hæleindlæg som er støddæmpende, så knæ, hofter og ryg skånes. Selvfølgelig også et stort udvalg af bandager som afhjælper nogle af de skader, man kan risikere at få ved at dyrke idræt og motion. Kompressions, støtte- og rejsestrømper har vi også et stort udvalg af. Ved man ikke størrelsen er det bedst at møde op i butikken, så vi kan vejlede mest muligt, samt tage mål til de typer af strømper som kræver det, fortæller Hanne Thomsen.

Er man kommet i den situation at man er blevet brystopereret og har fået bevilget hjælp fra kommunen ifølge serviceloven § 112 i form af en bevilling har du fri ret til selv at vælge leverandør, selvom der på bevillingen står anført en leverandør, og butikken hjælper gerne til med vejledning. Den har et stort udvalg i brystproteser såvel selvsiddende som proteser til brug i lommer på BH'en.

- Der er et stort ugenert prøverum hvor vores dygtige personale tager mål, afprøver og vejleder i brugen af vore produkter. Vi fører et stort udvalg i bh'er og badetøj specielt fremstillet til proteser og smarte tørklæder og hovedbeklædning Det hænder ofte for eksempel med brystopererede, at de går herfra og føler sig som helt nye mennesker, siger Hanne Thomsen.

Butikken til salg

Efter de mange år i butikken ser ægteparret nu frem til deres fælles otium - forretningen er sat til salg. Hanne Thomsen indrømmer dog gerne, at det bliver lidt vemodigt at sige farvel til de mange, trofaste kunder.

- Det har været en stor tilfredsstillelse, at man har hjulpet folk til at få et bedre liv, konstaterer hun.