Sidste år modtog forpagter af Hugo?s Kælder Thomas Madsen Køge Prisen ved kommunens nytårskoncert - i år finder prisfesten sted ved åbningen af Kyndelmisse i Rådhusarkaden.

Send til din ven. X Artiklen: Hvem skal have Køge Prisen i år? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem skal have Køge Prisen i år?

Køge Onsdag - 20. januar 2020 kl. 13:05 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem skal modtage Køge Prisen i år? Spændingen bliver udløst ved åbningen af Kyndelmisse fredag den 7. februar. I Rådhusarkaden vil borgmester Marie Stærke stå for afsløringen og overrække prisen og de 25.000 kroner, der følger med hæderen.

- Køge kommune har mange ildsjæle, tiltag og virksomheder, der brænder for vores område og er med til at lave fantastisk tiltag for os, der bor her, men også bidrager til at fortælle folk udefra, alle de gode historier, der er at fortælle om Køge kommune. Jeg er glad for, at vi en gang om året kan hylde disse ildsjæle med Køge prisen. Det er vigtigt, vi ærer dem, udtaler Marie Stærke.

Køge Prisen er stiftet og sponsoreres af de lokale pengeinstitutter, Køge Kommune, Køge Handel og Køge Onsdag.

- Alle er velkomne og vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med til prisfesten i Rådhusarkaden. For os er det vigtigt at bakke op om de lokale ildsjæle, der er med til at drive den positive udvikling i vores område. Uden at afsløre for meget kan jeg godt fortælle, at dette års prismodtager er med til at trække hundredetusinder af folk til Køge, siger formand for Køge Handel, Søren Storgaard.

Prisen uddeles denne gang for 31. gang år i træk og prismodtageren kommer i fornemt selskab. Den første modtager i 1989 var Kunstmuseet Køge Skitsesamling og sidste år blev forpagter af Hugo's Kælder Thomas Madsen det populære valg. Af tidligere modtagere kan blandt andre nævnes Køge Festuge, Kjøge Miniby og direktør i HB Køge Per Rud.

Prisen gives til personer, foreninger eller organisationer, der har sat Køge på landkortet og på den måde været med til at skabe opmærksomhed om Køge og har været med til at trække folk til Køge.