Bogfeberen kan for alvor brede sig - indtil søndag den 9. februar afholder Bog & Ide udsalg med nyt koncept. Foto: Lars Aarø.

Husk at pante bøger til bogudsalget

Køge Onsdag - 29. januar 2020 kl. 15:43 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Husk nu, at I kan få pant retur for jeres bestsellere, lyder det fra Bog & idé op til et af de tidspunkter på året, hvor der typisk kommer allerflest kunder i forretningen: Det traditionsrige bogudsalg hos Bog & idé. Udsalget vare til søndag den 9. februar.

Bog & idé lancerede i efteråret et nytænkende koncept, hvor kunderne kan få pant tilbage på bestsellere. Lidt a la det danske returflaskesystem, hvor danskerne gennem årtier har vænnet sig til at få pant for deres tomme flasker og dåser.

Afleverer kunderne en af tidens bestsellere i Bog & idé, når bogen er læst færdig, kan de modtage 25 procent af prisen i returpant og bruge panten på nye indkøb i forretningen. Kunden skal blot komme med bøgerne maks. tre måneder efter købsdatoen - og have kvitteringen med.

Husk tomme flasker og bestsellere

- Vi danskerne er så vant til at tage pantflasker med, når vi skal ud og handle, for det har vi gjort igennem årtier. På samme måde skal vi lige have vænnet os til at tage vores læste bestsellere med hen i boghandlen og få pant for dem, siger Anders Dahl Iversen.

- Op til jul solgte Bog & idé over hele landet omkring 200.000 bestseller-titler. Det betyder, at der potentielt kunne være rigtig mange bestsellere, der er blevet læst og måske bare står og fylder, og som andre læsere i stedet kunne få fornøjelse af. Vores idé med konceptet har været at give nogle fordele til vores kunder og samtidig skabe et økosystem, hvor bøgerne går i loop og får mere end et liv ud fra en bæredygtig tankegang, som betyder meget for kunderne i dag," siger han.

Bogudsalget, der både løber af stablen i de fysiske butikker og på www.bog-ide.dk, byder som sædvanligt på store rabatter på over 300 titler fra sidste år. Samtidig har butikkerne 20 procents rabat på alle andre bøger, der ikke er nedsat.

De indleverede bestsellere kan i øvrigt købes i Bog & idé for 50 procent af nyprisen. Når kunden har læst den brugte bestseller, kan han eller hun igen indlevere den og få et tilgodebevis på 25 procent af den pris, vedkommende gav for den brugte bog.