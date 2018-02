Se billedserie Fra hjemmet på Lyngvej kører Lotte Raahauge ud til de vordende mødre - hjemme eller på deres arbejdsplads. Foto: Henrik Førby Jensen

Hun ruller ud til de vordende familier

Køge Onsdag - 16. februar 2018 kl. 18:11 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordende forældre i Køge-området har nu fået en ny mulighed for at få råd og vejledning i hjemmet under graviditeten: Fra 1. februar har jordmoder Lotte Raahauge nemlig etableret sin egen virksomhed som »rullende jordmoder«. Pointen er, at de vordende familier kan få råd og vejledning af den rutinerede jordmoder i deres eget hjem.

- Det er meget fleksibelt - både for mig og for den gravide. De kan bruge mig præcis så meget som de ønsker. Jeg kan bookes for én time eller som jordmoder under hele graviditeten. Nogle kommer først til jordmoder i det offentlige system efter syv måneder og der kan være mange spørgsmål, de gerne vil have svar på inden da, siger Lotte Raahauge.

Gennem sine 12 år på Roskilde Sygehus har hun fået en solid ballast af viden og erfaring at trække på. Derfor har hun alle muligheder for at være med til at gøre fødslen til en tryg og rar oplevelse.

- Og så har jeg langt bedre tid end jordmødrene på hospitalet. Tid er en vigtig faktor. Mange vil rigtig gerne have ro og god til vejledningen, oplever jordmoderen.

Den spæde start tyder på, at hun har gjort det rigtige valg ved at blive selvstændig - de første mødre er allerede booket i kalenderen.

- Det er jo lidt af et spring at gå fra fast arbejde med en god løn til at være selvstændig, men vi ved jo også allesammen, hvordan forholdene er på sygehusene, siger hun med et sigende blik og tilføjer:

- Jeg har et stort ønske om at gøre mit arbejde grundigt og ordentligt og Køge vokser jo rigtig fint. De fødende er her jo, konstaterer hun.

Udover fødselsforberedelse i hjemmet tilbyder jordmoderen også fødselsforberedelse på arbejdspladser. Ikke bare et personalegode, men også et gode for virksomheden, mener hun.

- Jeg kommer gerne ud til fødselsforberedelse i virksomheder. Vi taler for eksempel om aflastning, så den gravide kan blive så længe som muligt på arbejde. På den måde behøver den gravide ikke at tage fridage og virksomhederne kan undgå rigtig mange sygemeldinger, påpeger jordmoderen.

Hun glæder sig til at komme ud til de mange mødre i lykkelige omstændigheder.

- Jeg har verdens bedste job - fødslen er jo en kæmpe begivenhed i familierne og det er et livsbekræftende privilegium at være med til fødslen.