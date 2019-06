En lykkelig Susanne Thane lavede hole in one og vandt et rejsegavekort til en værdi af 80.000 kroner.

Holde in one: Vallø Open udløste den store gevinst

Køge Onsdag - 24. juni 2019 kl. 13:40 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var store præmier på højkant, da Vallø Golf lørdag afholdt sin store turnering Vallø Open. Ved Hole in One på hul 6 kunne deltagerne vinde en bil som Stevns Autoforum havde sat som præmie, og på hul 13 var der et rejsegavekort på 80.000 kr. til Green2 green sponseret af Prosellers. 80 friske golfspillere teede ud kl. 8.30 på 18 hullersbanen og 3 på vores 9 huls bane. Vejret var fantastisk med flot sol og kun lidt vind - perfekt golfvejr.

Desværre var ingen heldige at lave Hole in One på hul 6.

Anderledes gik det på hul 13, hvor Susanne Thane lavede Hole in One og løb med den store præmie på et rejsegavekort lydende på 80.000kr. til Green2green sponseret af Prosellers. Prosellers er en broker virksomhed, som henvender sig til de virksomheder, der ønsker at outsource deres key-account og salgsfunktion. Firmaet ejes af Eva og Thomas Ruhnau.

Selve turneringen var sponseret af Castus - en af vores baneejere, så der var flotte kurve til vinderne i de 3 rækker.

På 9 hulsbanen vandt Pia Clausen med 29 stableford point.

Vinderne af 18 hullers banen og A rækken blev Jeff Hansen med nettoscore på 66, Kenn Glensvig som nr. 2 med 69 slag, Morten Bense nr. 3 med 71 slag og Christian Pedersen nr. 4 ligeledes med 71 slag men et lidt højere handicap.

B rækken blev vundet af Thomas Mortensen med 41 stableford point, nr. 2 Kristen Olesen med 38 point, nr. 3 med 36 point Henrik Lauritsen og nr. 4 Per Hvid også med 36 point.

I C rækken gik Carsten Højegaard med sejren med 39 stableford point, Ken Jensen blev nr. 2 med 35 point, Jens Jørgen Østergaard blev nr. 3 med 34 point og Mathias Hansen nr. 4 ligeledes med 34 point.

Vi havde også udsat præmier til de der kom tættest på flag på hul 2 og 15, samt tættest på streg på hul 10.

For at deltage i dette skulle der indbetales 50 kr til Pink Cup/ Slå et slag... og dette havde langt de fleste valgt at være med i, så der blev igen samlet en del penge sammen til de to gode formål.

På hul 2 var Martin Kent tættest på flaget med 0,76 m, på hul 15 var det Morten Bense med 3,33 m og jens Jørgen Østergaard kom 0, 48 m fra stregen på hul 10.

Alle fik såvel undervejs som efter turneringen stillet sulten med lækker mad fra Elbæks Spisehus, hvor Anne Marie havde fundet grillen frem og serverede revelsben og pølser med de lækreste salater til.

Alle sad i vores hyggelige gård og hyggede sig i det gode vejr.

Næste turnering i Vallø er Pink Cup/Slå et slag for kuglerne og finder sted d. 29.6. Også her vil der være gode præmier, så vi håber at se mange golfspillere til turneringen. Det er en åben turnering, så alle kan deltage.