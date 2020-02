Hør om fremtidens natur

I foredraget vil du få et overblik over hvilke faktorer der bestemmer om der er høj eller lav biodiversitet i verden og med eksempler fra Danmark. Hvilken rolle spiller klimaet - og hvilken rolle spiller mennesket?

Endelig vil du høre hvad vi som samfund og som individer kan gøre for at sikre en rig biodiversitet for de kommende generationer.

- Med livestreaming får vi mulighed for at deltage i de populære foredrag om forskernes nyeste opdagelse indenfor alle grene af naturvidenskab. Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men alle kan få være med uanset faglige forudsætninger, lyder det fra Morten Printzlau fra KøgeBibliotekerne. Hen over forårets viser Køge Kommunes biblioteker en række livestreaminger. Der er gratis adgang, men det anbefales at man tilmelder sig via koegebib.dk eller på det lokale bibliotek.