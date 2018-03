Historisk blues i kælderen

- Vi har en fælles kærlighed for de blåtonede fortællingerne. Sammen kan vi lave intense oplevelser med vores dansksprogede sange. Jes har en sjælfuld stemme og er for mig en slags dansk Joe Cocker. Der sker noget nyt, når man kombinerer nye mennesker og det mærkes ved at vores numre får et andet liv og et nyt nærvær med publikum. Morten er et gavmildt musikalsk energibundt, der binder os sammen, siger Tobias Trier.