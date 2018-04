Se billedserie Administrerende direktør i Halifax, Ulrich Bøving Dehler glæder sig over den gode beliggenhed i Strædet. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Her åbner Halifax Burgers ny restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her åbner Halifax Burgers ny restaurant

Køge Onsdag - 16. april 2018 kl. 14:59 Af Henrik Førby jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halifax-kædens 10. restaurant har netop slået dørene op i Strædet. Nu er det nemlig køgensernes tur til at sætte tænderne i en stor økologisk kvalitetsburger med valgfrit fyld og tilbehør.

- Køge er en virkelig smuk og levende by, og vi er så glade for, at det er lykkedes at finde den helt perfekte beliggenhed i Strædet, siger Ulrich Bøving Dehler, administrerende direktør i Halifax.

Det er Halifax tiende restaurant, der nu er åbnet, men forbindelsen til Køge rækker langt tilbage. Siden den første Halifax-restaurant åbnede i København i 2007 har gæsterne nemlig kunne nyde en ægte Køge-øl fra Braunstein Bryggeriet til burgeren.

- Braunstein har blandt andet brygget vores Halifax Pilsner helt fra begyndelsen, og vi har tit været på udflugt til havnen i Køge med vores personale for at se, hvordan de forskellige varianter bliver til. Vi har joket lidt med, at vi egentlig bare burde have lagt rør direkte fra bryggeriet til vores ny Køge-restaurant, fortæller Ulrik Bøving Dehler.

Halifax ligger ved siden af biografen i Strædet, og er fordelt over to etager. Restauranten råder over 165 indendørs siddepladser, og derudover 30 pladser på den udendørs terrasse, og der er selvfølgelig også mulighed for take-away, som kan forudbestilles til afhentning på hjemmesiden. Lokalerne husede tidligere en anden restaurant, men er nu blevet gentænkt med blandt andet snedkerbyggede båse og bænke i et lyst og nordisk design.

Citycon ejer Strædet, og er sikre på, at Halifax vil bidrage positivt til hele centeret.

- Tendensen er at danskerne bruger flere penge på restaurantoplevelser, og derfor betyder udbuddet af mad mere og mere i indkøbscentre. Strædet har et godt udbud af restauranter, og her passer Halifax godt, fordi det er en etableret restaurant med et gennemprøvet koncept, som ganske givet vil falde i køgensernes smag.

Tanken bag Halifax har fra begyndelsen været, at tilbyde kvalitetsburgere til enhver smag, og menukortet byder derfor på 10 forskellige burgere med økologisk oksekød og forskelligt fyld som for eksempel karamelliserede løg, spejlæg eller chilistegte champignons. Der er også burgere specielt til børn og vegetarer samt et stort udvalg af dips, snacks og drikkevarer.