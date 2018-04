Havnemester: Stor succes giver udfordringer på marinaen

- Med de mange mennesker følger der nogle få, der ikke kan finde ud af det. Vi har brug for folks til at passe på vores allesammens marina. Det er ærgerligt, at havnekontorets folk skal bruge rigtig mange timer på at rydde op - vi vil meget hellere bruge kræfterne på at udvikle Køge Marina til et endnu bedre samlingssted, siger havnemesteren.