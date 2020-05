Første oplægsholder på webinariet bliver erhvervskonsulent Mette Lerdorf. Foto: //TT-Film

Gratis opstartswebinar for iværksættere

Køge Onsdag - 01. maj 2020

Connect Køge afholder opstartswebinar for iværksættere og for dem, som overvejer at tage springet til livet som selvstændig, oplyser organisationen i den pressemeddelelse. På webinaret får deltagerne et godt indblik i opstartsfasen, og hvordan man skaber et sikkert fundament for den nye virksomhed. Webinaret finder sted torsdag den 14. maj.

Der kan være mange tvivlsspørgsmål i forbindelse med opstart af en virksomhed. Lige fra at skulle vælge den rigtige virksomhedsform, finde rundt i skatte- og momsregler til, hvordan livet som iværksætter mon bliver. Connect Køge inviterer derfor alle som drømmer om egen virksomhed til opstartswebinar med tre oplæg. Med de tre oplæg får deltagerne information om, hvordan de kommer sikkert igennem opstartsprocessen og får skabt et stærkt fundament for deres virksomhed. Webinaret finder sted torsdag den 14. maj klokken 15.00 til 16.30 online.

- Opstartswebinaret skal være med til at klæde nye iværksættere på til livet som selvstændige. Der er både mange udfordringer og mange muligheder som iværksætter. Og det kan være svært at navigere i - for hvor skal man starte, og hvad skal man fokusere på i opstartsfasen. Med opstartswebinaret hjælper vi til, at iværksætterne får den nødvendige viden til at kunne vælge den rette retning for dem, og at de kommer godt fra start, siger erhvervskonsulent Mette Lerdorf fra Connect Køge.

Connect Køge har sammensat et program med tre oplægsholdere, der giver en allround introduktion til livet som selvstændig.

Første oplægsholder på banen bliver erhvervskonsulent Mette Lerdorf fra Connect Køge. Her får deltagerne indblik i, hvordan man som iværksætter får skabt det bedste fundament for sin nye virksomhed ved at fokusere på idéudvikling, målgrupper og salg.

Næste oplægsholder bliver Jan Drøscher fra Censea Consulting, som til daglig arbejder med bogholderi og økonomisk rådgivning for virksomheder. Med hans oplæg kommer deltagerne rundt om emner som SKAT, moms og bogføring, som er vigtig viden i forbindelse med opstart af en virksomhed.

Sidste oplægsholder bliver en erhvervsrådgiver fra Nordea Køge. Oplægget vil her have fokus på bankens rolle i forhold til opstart af virksomhed, og hvordan man som iværksætter gør banken til sin medspiller.

Opstartswebinaret er for nye iværksættere og dem, som overvejer at starte som selvstændige. Webinaret giver en introduktion til de mange overvejelser iværksættere møder undervejs og er et supplement til Connect Køges 1-1 iværksættervejledninger og iværksætteruddannelsen Iværksætteri i Praksis. Hvis behovet melder sig, vil der efterfølgende være mulighed for at booke 1-1 vejledninger.

Det er gratis at deltage på webinaret, men kræver en tilmelding på hjemmesiden under arrangementer.