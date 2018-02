Gratis is fra Paradis

Køge/Solrød: Lørdag den 3. marts åbner Paradisbutikkerne i Køge og Solrød Strand atter dørene op for en ny sæson, og traditionen tro byder Paradis på en skøn og smagfuld isoplevelse kvit og frit. Gæsterne kan nemlig se frem til at vælge to kugler gratis is blandt Paradis' mange cremede og friskrørte isvarianter mellem klokken 11.00 og 14.00. Udover gratis is har Paradis i denne sæson også et par overraskelser i ærmet.