Se billedserie Banerne var sidste år spilbare i midten af marts måned - sæson 2018 bliver forsinket cirka en måned.

Golfbanen er blevet et vandland

Køge Onsdag - 02. april 2018 kl. 07:58 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det svupper under fødderne og støvler og strømper bliver godt og grundigt gennemblødt, mens Deres Udsendte og chefgreenkeeper i Skovbo Golfklub Mads Kragh går en lille rundtur på klubbens baner. Et særdeles vådt 2017 har sat klubbens dræningsanlæg under pres. Foreløbig ser det ud til, at sæsonen for de cirka 850 medlemmer kommer til at starte cirka en måned senere end sidste år og klubben er i intens dialog med Køge kommune om at finde en holdbar løsning - også på længere sigt.

- Det har været et afsindigt vådt år. Det bedste ville være en samlet plan for hele området omkring Ejby Mose. Natur- og vandrestien i mosen er konstant under vand og hvis vi ikke drænede, ville de lavest liggende huse i Ejby formentlig blive oversvømmmet. Vores bunddræn ligger 110 centimeter under overfladen af Køge Å, forklarer greenkeeperen.

Lige siden klubben fik kommunens velsignelse og blev anlagt i 2001, har det været en kendt sag, at banerne ligger lavt og får meget drænvand fra det omkringliggende landskab og marker. Tidligere indvandt Københavns Kommune drikkevand fra Ejby Mose og det afhjalp udfordringen en del. Men danskernes forbrug af drikkevand er dalet drastisk og sidste år stoppede udvindingen af drikkevand fra Ejby til København helt. Skovbo Golfklub har forgæves forsøgt at finde ud af, hvilken konsekvens det har haft for mosen, som har sat sig på et lavere niveau end tidligere.

Der er brug for en varig løsning. Greenkeeperens primære ønske er, at Møllebækken, som fører vandet fra drænanlægget bort, bliver gjort en smule dybere, så vandet fra de gamle grøfter i Ejby Mose, lettere løber til bækken og der kan spares pumpeenergi.

- Tidligere havde man såkaldte »å-mænd«, der gik rundt i hold og oprensede åer og vandløb. Det er som om, åerne i dag bliver opfattet som biologiske biotoper og ikke en vej, der fører vandet bort, mener greenkeeperen.

Mads Kragh er da også fortrøstningsfuld. Klubben får intet offentligt tilskud og dialogen med Køge Kommune foregår i en god tone. Desuden er klubben er langt fra alene om sine udfordringer. Rigtig mange danske golfklubber over hele landet ser sig nødsaget til at holde golfbanen helt eller delvist lukket længere end ønsket og også ind i påsken.