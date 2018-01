I november åbnede Go2Fitness i Vestergade. Og her er alle maskiner nye - og faciliteterne helt i top. Foto: Jesper From

Glæd dig til træningen - og badet bagefter

I det samme man træder ind af døren fornemmer man, at her er da en rar stemning.

Centret holder åbent i døgndrift. Så hvis man lige har behov for en tur på løbebåndet eller trænger voldsomt til at arbejde med overarmene midt om natten, så er det muligt. Og det er der faktisk kunder, som benytter sig af.

Da konkurrencen om fitness-kunderne er stor, så er prisen også afgørende. Her kører Go2Fitness med 199 kroner om måneden for et fuldt medlemsskab. Man kan altså benytte centrets mange og nye maskiner, gå på hold - og så er turen i omklædningsrummet en oplevelse her i særklasse. Her er der store forhold med mange opbevaringsskabe, meget lækre brusefaciliteter og så er der såmænd sauna, som den perfekte afslutning på træningen.