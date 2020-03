Fuldt hus i Campus Køges nye ungdomsboliger

- Vi var lidt spændte på, om vi kom i mål, men det lykkedes over al forventning. Der har været en enorm interesse for at bo tæt på uddannelserne, og det har været spændende at arbejde sammen med campusrepræsentanterne, som har været i dialog med mange af deres unge og hjulpet dem via Domea.dk, så de kan komme godt i gang med deres ungdomsbolig, siger han.

Stor spredning De nye beboere kommer fra det meste af Sjælland, og for mange har det været et plus at kunne flytte ind i boligerne, fordi de dermed er kommet tættere på deres uddannelsessted, oplyser Campus Køge.

- Min brors kæreste havde set, at det var ledige boliger, og det var en god løsning for mig, for jeg har i et halvt år pendlet fra min far på Lolland for at gå på Køge Gymnasium. Det bliver en stor lettelse at få foden indenfor her. Nu er det meget nemmere at møde venner i Køge, have tid til gruppearbejde og komme på arbejde, siger Kian Nyegaard. Han har gået i 10. klasse i Campus Køge og kender således området rigtig godt.