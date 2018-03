Se billedserie Michael Vangsaa har friskbagte brød hver dag klokken ni og 12. Foto: Henrik Førby Jensen

Frisk surdej hos ny bager

Køge Onsdag - 23. marts 2018 kl. 18:06 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: - Vi så det simpelthen i Den Blå Avis - og så ringede vi. Og Ivan og Berit (de tidligere ejere red.) var rigtig flinke. Det virker som en god mulighed - Køge er en hyggelig by, fortæller bager Michael Vangsaa om hans og hans kone Bendiktes overtagelse af bageriet Cap Horn på Egøjevej.

De to har sammen drevet bageri i Lyngby i 11 år indtil 2014 - efter en pause forpagtede de i et års tid en bagerforretning på Amager, hvor de også bor. Omsætningen stod dog ikke mål med forventningerne og ved nytår var det tid til at prøve noget nyt. Og så faldt deres blik altså på annoncen i Den Bå Avis.

Selvom stamkunderne lige har skulle vænne sig til de nye opskrifter, oplever Michael Vangsaa stor tilfredshed blandt kunderne. Det gode håndværk er i høj kurs og ægteparret trives i bageriet, hvorfra duften og varmen fra det friske bagværk breder sig ud i butikken. Hver dag klokken ni og 12 vil der iøvrigt nybagt brød til kunderne hos Cap Horn.

- Jeg har selvfølgelig en anden måde at lave brødet på end Ivan - sådan vil det altid være. Hvis du sætter to bagere til at lave den samme slags brød, vil du får to forskellige resultater, siger han.

- Og natbageren René bliver her, forsikrer Michael Vangsaa med et smil.

Bagerparret vil fortsat bage det populære Køge brød - og tilføjer desuden en række nye brød til udvalget. Blandt andet bager Michael Vangsaa en del forskelligt surdejsbrød.

- Jeg kan rigtig godt lide at bage brød med surdej - det giver et mere rustikt brød. Lige nu er jeg i gang med at lave canadisk hvedebrød med surdej - det giver en mere svampet konsistens end andre brød. Alt hvad vi laver er langtidsgæret - på den måde udvikler det mere smag og holdbarhed, forklarer han.

Og hvorfor er det nu, vi skal købe vores brød hos bageren og ikke på tankstationen? Michael Vangsaa tøver ikke et øjeblik med svaret:

- Det skal man på grund af det gode håndværk. På tankstationen laver de brødet fra en kasse - vi laver det af mel. Når de får en kasse wienerbrød, varmer de den bare, men tager alligvel 16 kroner for et stykke. Vi laver brødet fra bunden, siger han.