Køge Badmintonklub har nu 367 medlemmer - en fremgang på 29 spillere i forhold til året før.

Fremgang for Køge Badmintonklub

Køge Onsdag - 17. april 2018

Badmintonsporten fortsatte fremgangen i medlemmer i 2017, viser nye tal fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI).

Ialt 1260 nye medlemmer er kommet til, så der på landsplan nu er 119.409 medlemmer i sporten. Denne fremgang er også at se i Køge Badminton Klub, hvor der i år er indberettet et medlemstal på 367 som er en fremgang på 29 i forhold til året før.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu for andet år i træk har en pæn medlemsfremgang i klubben. Vi har haft tilgang både hos ungdom, senior og ældre, men der er især antallet af voksne på vores motionsfællestræninger, siger Køges formand Steen Fladberg.

Den tidligere verdensmester i herredouble glæder sig over den spilleglæde, der udfolder sig på banerne.

- Det smitter - og flere kommer til, konstaterer han.

Køge Badminton Klub var i sæsonstarten så heldige at få lidt mere haltid, så der blev oprette en fællestræning mere for voksne lørdag formiddag - og så er der blevet nedsat er rekrutteringsteam i klubben. Det betyder, at der stort set har fyldt på alle hold. Der er få pladser tilbage på forældre-barn hold og lidt flere pladser for spiller på 9-11 år, hvorimod der næsten er fyldt hos de lidt større børn. Der er stadig plads på seniortræningen (holdspillere) og få pladser på motionstræningen for voksne.

DGI Badmintons afdelingsleder, Lars Uhre, oplyser, at de to organisationer DIF og DGI har haft fokus på, at alle deres tilbud skal tage udgangspunkt i klubbernes behov og ambitioner.

- Vi hjælper klubberne i den virkelighed, de befinder sig i, og vi har også fokus på, at naboklubber mødes og sparrer med hinanden, siger Lars Uhre og fortsætter:

- Jeg ved hvor meget arbejde, der lægges i Køge Badminton Klub, hvor de dygtige trænere bliver rekrutteret i egne rækker. Der er fokus på at alle i ungdommen bliver set, hørt og anerkendt i et godt træningsmiljø, hvor der er plads til alle.

- Jeg har selv børn der spiller i Køge Badminton Klub og min kone er glad for at spiller på motionsfællestræningen for voksne, der både er for sjov og giver motion og fællesskab, siger Lars Uhre.

Klubbens sæson slutter først 5. juni, så man kan stadig nå at snuse til spillet inden sommeren. Og ellers er alle velkomne til den kommende sæson medio august.