Se billedserie Frank Schalck Christensen kom i oplæring hos sin far i 1987 og lægger stor faglig stolthed i arbejdet. Foto: Henrik Førby Jensen

Frank The Framer - en rammemand med faglig stolthed

Køge Onsdag - 16. december 2019 kl. 12:13 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Frank The Framer« står der på ryggen af Frank Schalck Christensens mørkegrønne flistrøje. Og det er da også sådan, daglig leder af Vestergades nye butik »Kunst og Rammedesign« definerer sig selv.

- Jeg er rammemand, fastslår han med overbevisning og et imødekommende smil.

Frank Schalck Christensen kom i 1987 i oplæring hos sin far, der drev Nørrebros Indramning i et fag, der ikke er defineret som et officielt fag. På et tidspunkt blev faderen alvorligt syg og Frank Schalck Christensen stod i spidsen for butikken i 12 år, inden han på dagen for sit 25 års jubilæum solgte den. Gennem de seneste 19 år har familien boet i Køge og de daglige ture til Nørrebro og tilbage igen føltes efterhånden rigeligt lang.

I forbindelse med salget i 2016 måtte han skriver under på, at han de følgende tre år ikke måtte leve af at lave rammer. Han tog derfor arbejde hos en af sine underleverandører.

Gennem årene har han udviklet en stor interesse for billedkunst og har samlet talrige værker af kunstnere som Ole Alberg, Finn Pedersen og Hans Henrik Lerfeldt foruden gamle filmplakater og originale, franske udstillingsplakater. Frank Schalck Christensen arbejder kreativt med billedernes udtryk gennem meget bevidste valg af rammernes materiale, passepartout og glassets kvalitet. I butikken sælger han både egne og importerede billeder.

- Når man rammer billeder ind, er man tæt på kunsten hele tiden. Jeg kan ikke synge eller male - jeg vil hellere lege med rammerne. Det kan jeg finde ud af. Jeg vil påstå, at jeg kan få en helt enkel tegning til at ligne et billede til en formue, siger han roligt og selvsikkert.

Nu er branchen igen åben for ham. Og kunderne har nærmest stået i kø, lige siden han åbnede forretningen 1. november.

Han er nemlig ikke en helt almindelig rammemager, afslører han og giver et eksempel.

- Jeg fandt en masse billeder indrammet af ægte guld, da vi skulle rydde op efter min far, som døde for nogle år siden - og jeg tænkte bare: »Det skal jeg simpelthen lave«, husker han.

Det var dog langt lettere sagt end gjort. Arbejdet med det ædle materiale kræver en omfattende bearbejdning med op mod 20 behandlinger ved den helt rette temperatur. Derefter skal materialet behandles med en såkaldt »forgyldningssnaps« - en kombination af vand, sprit og lim eller husblas. Mange trin undervejs kan gå galt. Og gik galt. Undervejs blev hjemmet fyldt op af alt det påkrævede og specialiserede grej og forsøg efter forsøg endte i frustration.

- Jeg plejer ikke at give op, men det var tæt på. Det lykkedes kun på grund af min »forgyldningsven«. Jeg havde simpelthen ikke nok kridt i, fortæller Rammemanden.

I dag har han helt styr på processen og i forretningen kan man se mange eksempler på de smukke, men også kostbare guldrammer.

- Jeg laver dem jo næsten kun for min egen fornøjelses skyld. Det tager syv timers effektiv arbejdstid at lave sådan en ramme og det vil de færreste betale for, konstaterer han.

Ser man sig omkring i forretningen i Vestergade 44, opdager man hurtigt, at »Kunst og Rammedesign« er en helt præcis beskrivelse af bukkens funktion og tilbud til kunderne: Frank Schalck Kristensen laver både rammer i guld- og sølvfarver og smukke, specialdesignede trærammer samlet med såkaldte »fisk« i farvemæssigt samspil med det indrammede. I nogle tilfælde har han brugt en teknik, som får billederne til at »svæve« inde i rammen. Men han arbejder også med ganske almindelige indramninger i butikken, der også har et lille udvalg af skifterammer. Der er materialer for enhver pengepung, understreger Frank Schalck Christensen.

- Det skal ikke være sådan, at folk ikke tør komme herind, fordi jeg har guldrammer. Jeg laver rammer fra det billigste til det dyreste. Jeg importerer selv mine varer og jeg har aldrig været dyr, siger han.