Det nytter virkelig at hjælpe, siger 37-årige Sune Jauffred og opfordrer flere til at bidrage, når Læger uden Grænser banker på døren under søndagens Landsindsamling.

Fra Køge til traumehospital i Burundi

- Da jeg lagde mig til at sove den første aften efter min ankomst til traumehospitalet i Burundis hovedstad, Bujumbura, var jeg både træt og overvældet. Vi havde modtaget fem ofre fra en bombe, flere, der havde været involveret i trafikuheld og et antal mennesker, der havde været udsat for vold. Alt i alt havde jeg vel foretaget 7-8 operationer på en dag - og jeg var stadigvæk på tilkald, da jeg lagde hovedet på puden, siger 37-årige Sune Jauffred.

Han fortæller, at operationsantallet i Danmark typisk ligger på en 2-3 stykker, og at årsagerne selvfølgelig er langt mindre dramatiske og forfærdelige, end de er i Burundi, hvor man modtager det ene alvorligt skadede menneske efter det andet, og opererer i blinde uden røntgenbilleder og kollegaer at konferere med.

- Der var et fantastisk samarbejde mellem os læger, sygeplejersker og sundhedspersonale, og vi var aldrig i tvivl om, at vi hjalp rigtig mange. Som jeg ser det, så bliver man nødt til at acceptere vilkårene og gøre det bedste, man kan, efter omstændighederne. Disse mennesker havde brug for hjælp - og der var kun mig. Under alle omstændigheder fik de jo et bedre resultat, end hvis jeg ikke havde været der, siger han og tilføjer, at opholdet i Burundi, fik ham til at tænke en hel del over, hvor heldige vi er med vores sundhedsvæsen herhjemme.