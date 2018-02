Fra Kammeradvokaten til DreistStorgaard

- Moms, told og særlige afgifter har medført et stort lovkompleks, der er med til at gøre området til et af de mest omfangsrige inden for skattejuraen. Herunder indeholder skatte- og momslovgivningen også en række straffebestemmelser, der vil have stor betydning for skatteplanlægning i grænsefladen mellem lovlig og ulovlig skatteplanlægning. Et område, som Okan qua sin fortid hos Kammeradvokaten er særligt stærk indenfor og vil kunne tilføre DreistStorgaard øgede kompetencer, således at man fremadrettet kan tilbyde endnu mere specialiserede kræfter indenfor dette skatter og afgifter til kontorets mange erhvervsklienter, skriver DreistStorgaard i sin pressemeddelelse.