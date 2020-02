Se billedserie Brian Brun Hansen gratulerede en synligt stolt Kristian Danielsen med anerkendelsen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fornemt ølmærke til Richters Ølstue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fornemt ølmærke til Richters Ølstue

Køge Onsdag - 28. februar 2020 kl. 17:44 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Munter mumlen, klapsalver og lykønskninger fyldte de hyggelige lokaler, da Richters Ølstue i Vestergade onsdag eftermiddag modtog Dansk Ølmærke som en anerkendelse fra De Danske Ølentusiaster.

Formand for lokalafdelingen Brian Brun Hansen stod for overrækkelsen af Dansk Ølmærke og fremhævede den positive udvikling, der har kendetegnet Richters Ølstue lige siden beværtningen åbnede for bare to et halvt år siden.

- Vi har fulgt jer fra starten og det har været en glæde at se, hvordan det hele tiden vokser, sagde han henvendt til ølstuens indehaver Kristian Danielsen.

For at få tildelt Dansk Ølmærke, skal der overordnet være et godt udvalg af øl, der behandles ordentligt og serveres i et godt miljø. Der lægges blandt andet vægt på et godt udvalg af øl, god håndtering og personale med viden om øl. Og ølstuen opfylder alle kriterier, kunne Brian Brun Hansen konstatere.

- Det var helt naturligt for os, at I skulle have ølmærket, sagde han til en synligt stolt Kristian Danielsen.

Han har siden åbningen satset særligt på godt og kendt øl af høj kvalitet. Tiden er ikke inde til de vilde eksperimenter - hellere sikre og populære satsninger. Og det er faldet i god jord hos publikum.

- Vi er nok lidt konservative. Vi går efter den gode kvalitet og øl, som folk kender. For eksempel belgisk trappistøl. Mange vender tilbage til de kendte øl, konstaterede Kristian Danielsen.

Udover Richters Ølstue er Hugo's Kælder og Wika Meny også tilkendt Dansk Ølmærke denne gang.