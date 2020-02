Foredrag med sejlivet sundhedsprofet

En sund sjæl i et sundt legeme. Det lyder godt, men kræver sin mand - og kvinde. Vi skal have seks om dagen, skodde smøgerne en gang for alle, ikke tage en tår over tørsten og få pulsen op en halv time dagligt. Pyha, den slags velmenende råd er lige til at miste pusten over. Men bare rolig; onsdag den 4. marts klokken 19 holder Lars Thorup Larsen, Aarhus Universitets sejlivet sundhedsprofet, sit Tænkepause-foredrag »Sundhed« på Køge Bibliotek. Lars Thorup Larsen har givet vores ideer om sundhed et sundhedstjek. Hans diagnose lyder: Det er ren indbildning at tro, at vi har fuld kontrol over vores eget velbefindende. Sundhed er i dag en helt uopnåelig tilstand. Hvorom alting er får publikum denne aften noget at tænke over (det er også sundt), når Lars Thorup Larsen redegør for sundhedens diagnose. Man kan få billetter til foredraget på koegebib.dk eller på det lokale bibliotek. Den lille Tænkepause-bog »Sundhed« kan downlånes på eReolen.dk som e-bog og netlydbog.