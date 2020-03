Føtex aflyser vinsmagning

En planlagt vinsmagning hos Føtex i Ølbycentret onsdag den 1. april bliver aflyst som følge af risiko for corona smitte, oplyser varehuschef Jacob W. Danielsen.

- Vi ved jo ikke, hvordan situationen er til den tid, men vi vil hellere aflyse i god tid for at være på den sikre side. Vi gennemfører helt sikkert vinsmagningen på et senere tidspunkt og alle, der har købt en billet, får pengene refunderet, siger han.