Se billedserie Jonanthan Ibsen fik et stærkt comeback efter to års skadespause og blev dansk mester.

Send til din ven. X Artiklen: Flot DM for Køges bueskytter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flot DM for Køges bueskytter

Køge Onsdag - 20. marts 2018 kl. 08:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skytterne fra Køge Bueskyttelaug gjorde en flot figur, da der i weekenden blev der afholdt DM for Ungdom i Lyngby Idrætscenter.

Køge Bueskyttelaug stillede op med 13 skytter i alderen 11 til 19 år. 12 skydende recurve, olympisk bue og en med compound bue.

Lørdag blev der skudt indledende runde individuelt samt ottendedels finaler. Det resulterede i, at Køge efter første dag, stadig havde 10 skytter med videre. I indledende runde skød Marie Flindt Marckmann så godt, at hun tangerede den 14 år gamle rekord sat af den tidligere verdensmester Maja Jager. Cecilie Jensen skød sig ind på en fjerde plads i samme række. I herrejunior rækken, skød Køges landsholdsskytte Emil Malik Albrechtsen, sig til en flot sikker førsteplads og klubkammeraten Jonathan Ørsted Pedersen kunne tage en velfortjent tredjepladsen. I samme årgang kunne Mai Jensen, skyde sig også ind på en sikker tredjeplads.

Der var også holdskydning lørdag, det endte med at Køge havde to hold med i finalerne. En på 18m recurve, samt et hold på 12m recurve. Disse kampe skulle skydes søndag.

Søndag stod først kampe i de individuelle kvartfinalernes tegn og derefter semifinaler. Efter semifinalerne kunne der gøres status. Jonas Dahl Buchmann skulle skyde om guld i aspirant recurve klassen. Efter flot skydning kunne han hænge en sølvmedalje om halsen. Marie Flindt Marckmann og Mai Jensen skulle i henholdsvis mini og junior recurve skyde om bronze, hvilke de begge vandt.

I herre junior recurve stod de to klub og holdkammerater, Emil Malik Albrechtsen og Jonathan Ørsted Pedersen over for hinanden i bronze kampen. De kæmpede hårdt begge to og det endte med sejr til Albrechtsen.

Holdskydningen startede med 12m recurve bronzekamp. Holdet bestående af Cecilie Jensen, Oliver Nordstrøm og Marie Flindt Marckmann skulle møde Esbjerg. Efter en lidt hektisk start endte det med en sejr og bronzemedaljen var i hus.

Sidste kamp på programmet var 18m recurve hold. Køges hold bestod af Emil Malik Albrechtsen, Svante Jensen og Jonathan Ørsted Pedersen. De skulle møde Holstebro. Der blev kæmpet til sidste afgørende pil og Køge tog en sikker sejr hjem, og kunne stille sig øverst på skamlen med guldmedaljer om halsen.

I weekenden den 10. og 11. marts blev der på senior siden skudt DM i Taastrup. Køge deltog med 10 skytter, to damer og otte Herre. Om lørdagen i kvalifikationsrunden efter 60 pile havde Køge 5 recurveskytter blandt de 15 bedste herre, som kæmpede om at nå til tops. Det var Morten Caspersen nummer to, Jonathan Ipsen nummer fem, Claus Andersen nr. 12, Jonathan Ørsted nr. 13 og Emil Malik Albrechtsen nr. 15. Der blev kæmpet stærkt og alle skytter var klar til finalerunden søndag. Den dag blev der både skudt individuelle kampe og holdkampe.

Søndag var det marginalerne, der talte. Der blev rykket rundt på pladserne og det endte med nogle flotte resultater til Køgeskytterne. I holdskydningen var to af Køge holdene uheldige, at skulle møde hinanden. Og der vandt hold 1 med Morten Caspersen, Claus Andersen og Jonathan Ipsen over Hold 2 med Emil Malik Albrechtsen, Peter Egestad og Jonathan Ørsted. Hold 1 endte samlet på en flot fjerdeplads.

Efter to års pause pga. skade og en operation er Køges senior landsholdsskytte Jonathan Ipsen kommet stærkt tilbage. Han viste styrke og kampgejst under hele DM. Jonathan Ipsen gik hele vejen, vandt guld og blev velfortjent dansk mester.