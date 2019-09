Se billedserie En glad og tilfreds Per Stenberg kan se tilbage på en succesfuld festuge, der dog fik dryppet en smule malurt i bægeret til sidst. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Festugens formand fortrøstningsfuld: - Jeg forventer et pænt overskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festugens formand fortrøstningsfuld: - Jeg forventer et pænt overskud

Køge Onsdag - 04. september 2019 kl. 14:09 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er tilfredse, men meget ærgerlige over, at det skulle slutte sådan.

Med den dramatiske afslutning af Køge Festuge 12019 på to et halvt døgns afstand er festugens formand Per Stenberg ikke i tvivl om, at festugen overordnet set har været en kæmp succes. Lige indtil den triste afslutning velsignet af bedre vejr og større omsætning i boderne end sidste år. Endnu er omsætningen og overskuddet ikke gjort op, men Stenberg er optimist.

- Det så rigtig godt ud før uvejret satte ind. Jeg forventer et overskud på niveau med de senere år - jeg vil ikke sætte folks forhåbninger alt for højt op. Afslutningen kostede os formentlig et par hundrede tusind. Staderne, boderne og barerne har dog haft rigtig godt salg ugen igennem, så de er meget tilfredse, fortæller formanden.

Den dramatiske afslutning, hvor koncerten med hovednavnet The Minds of 99 blev aflyst på grund af blæsevejr var først og fremmest ærgerlig for publikum og bandet - men også for klubber og foreninger, der nu må deles om et lidt mindre overskud, end det ellers ville være tilfældet. Udover den almindelige omsætning, gav den pludselige afslutning også en ekstra udgift til næsten fyldte fustager.

- Vi fik ikke mulighed for at regulere ølsalget. Normalt vil man hen mod slutningen åbne én fustage ad gangen - nu stod vi med en masse næsten fyldte fustager, konstaterer Per Stenberg.

Håndteringen af situationen omkring aflysningen af afslutningskoncerten forløb helt efter planen. The Minds of 99 blev end ikke spurgt, om de havde mod på at gennemføre koncerten og publikum blev informeret og styret på den korrekte måde, mener Per Stenberg.

- Jeg kan ikke se, at vi kunne have gjort noget anderledes. Vi traf beslutningen om at aflyse, fordi vi ikke ville tage nogle chancer. Koncerten blev aflyst på grund af blæsevejret, som havde rykket ved scenekonstruktionen - ikke på grund af regn. Regnen betød til gengæld, at publikum ret hurtigt gik hjem eller i tørvejr, så der var ikke så meget buhen, konstaterer formanden.

Han har dog hørt, at nogle var blevet klemt i situationen, fordi publikum på vej væk fra scenen, stødte sammen med publikum, der var blevet dirigeret væk fra Heineken teltet, som den kraftige blæst løftede nogle centimeter op i luften og som politiet derfor beordrede tømt.

- Det er umuligt at undgå, at nogle bliver klemt en smule, når så mange mennesker skal flytte sig på én gang. Vi har fulgt de procedurer, der er nedskrevet og vejret er der jo ingen, der er herre over, pointerer han.

For andet år var Kulturtorvet en del af festugen med egen scene, der i år trak langt flere folk til end sidste år. Til gengæld var der kun opstillet to toiletter og det skal ændres til næste år, kan Per Stenberg konstatere.

- Det var ikke nok og vi kommer også til at ændre placeringen af ølvognene på Kulturtorvet. Men alt ialt var det en succes - jeg har set på Facebook, at nogle synes, at John Mogensen- bandet skal op på den store scene, fortæller formanden.

Under festugen blev der uddelt bøder for tisseri i gaderne og DAGBLADET erfarer syv tilfælde af hærværk mod biler. Per Stenberg kan dog umiddelbart ikke se, at festugens arrangører kan gøre det store for at mindske den slags gener.

- Det er nok noget, vi kommer til at diskuterer med Beredskabet og Køge Kommune, men spørgsmålet er, om det hjælper, hvis vi sætter flere toiletter op. Når man forlader Torvet, går man direkte forbi de opstillede toiletter. Hvis man ikke vil bruge dem, kan vi jo ikke gøre noget ved det. Så er det jo også et spørgsmål om opdragelse, konstaterer han og mener heller ikke, festugen har et medansvar for hærværk mod biler.

- Det er ikke i vores ånd og absolut ikke noget, vi opfordrer til. Tværtimod opfordrer folk til at feste. Det er ikke et ansvar, vi vil tage på os, siger han.

Musikprogram lige i øjet

Som stor fan af Volbeat havde han store forventninger til koncerten med kopibandet Guitar Rebels - og de forventninger levede bandet til fulde op til. Det gjorde så forskellige navne som Birthe Kjær, stjerneparaden ved Radio Køge Open Air og Gnags også. Bredden var stor og humøret højt - lige til det sidste.

- Guitar Rebel trak for eksempel masser af folk til og jeg har hørt nogle sige, at de burde være afslutningsband til næste år. I det hele taget synes jeg, at musikprogrammet var lige i øjet set over hele ugen, siger Per Stenberg..