Festugens formand: Et super program med topnavne

Køge Onsdag - 19. august 2019

For niende år i træk er Per Stensbjerg formand for Køge Festuge og kan endnu engang glæde sig over et stort lokalt engagement omkring dét, der i løbet af de 12 år har udviklet sig til Danmarks største festival med gratis adgang.

- Vi skal takke vores sponsorer og vores 700 frivillige. Uden dem var der ingen Køge Festuge. Alene bestyrelsesmedlemmerne bruger cirka 1000 timer per mand i løbet af året på Køge Festuge. Det slider, for det er jo timer, hvor de ikke er hjemme hos deres familier, siger formanden.

Han arbejder selv i Århus og har en ugentlig fridag om fredagen - den har de senere måneder været reserveret til arbejde for festuge.

- Det er et hårdt slid og slæb at være med i bestyrelsen - det er ikke glimmer og glamour. Undtagen i uge 35. Da høster vi frugterne af årets arbejde, konstaterer formanden.

I puslespillet med årets program er det lykkedes at hyre The Minds of 99 som årets hovednavn, der lukker festugen lørdag aften klokken 23. Valget har været grundigt diskuteret i bestyrelsen og Per Stensbjerg er godt tilfreds med publikums reaktion på valget af det populære danske band, der har sine musikalske rødder i postpunk.

- Jeg synes, vi har et rigtig godt program, hvor vi også har topnavne. The Minds of 99 blev valgt som »Årets liveband 2018« og optrådte på Orange scene. Siden da er de bare blevet større og større og reaktionerne siden offentliggørelsen har været rigtig gode, mener formanden.

I puslespillet har festugen et musikbudget på cirka to millioner kroner, der udover musikernes hyre blandt andet også skal dække leje af de to scener ved festugen. Det giver naturligvis begrænsninger, men også et spillerum for at tiltrække bands og artister, der er på vej frem i karrieren. Køge Festuge er godt og velkendt springbræt og udstillingsvindue blandt musikerne.

Ved onsdagens Radio Køge Open Air stiller en blanding af kendte stjerner og fremadstormende talenter som Den Gale Pose, Thomas Buttenschøn og Aura Dione op med en hit-på-hit parade, der plejer at skabe en sand folkefest.

- Radio Køge Open air fungerer som et rigtig godt samarbejde mellem festugen, lokalradioen og musikerne. Radioen har mulighed for at lave nogle helt andre kontrakter, end vi har og det er en god mulighed for radioværterne til at vise sig visuelt for publikum, pointerer formanden.

Når kopibandet Guitar Rebels går på scenen torsdag aften klokken 20.30 vil Per Stensbjerg med garanti være blandt publikum på Torvet for at følge koncerten. Formanden er stor fan af Volbeat, men hverken økonomi eller den fysiske ramme kan rumme de originale rockstjerner. Stensbjerg glæder sig til at se, om kopierne for alvor kan løfte stemningen i selskabet med Anna David, der optræder som gæstesolist.

- Volbeat er alt for store og alt for dyre til Køge Festuge. Jeg er spændt på, om Guitar Rebels kan spille Torvet op, siger han.

Torsdagen afsluttes af en velkendt rockmaskine i Køge - Queen Machine kommer for tredje gang til Køge Festuge for at fyre op under sit medrivende liveshow.

- Det er simpelthen et sceneshow ud over det sædvanlige - derfor har vi givet dem genvalg, siger Per Stensbjerg.

Fredag eftermiddag indtager Campus+ festugen og her kan de unge glæde sig til et gensyn med rapduoen Maria og Bea, der blev landskendte i forbindelse med den seneste udgave af »X-Factor«. Ikke formandens personlige førstevalg, men et stort ønske fra mange unge til en eftermiddag, hvor også Siv og Mince står på plakaten.

- De unge har fået det, som de ville have det, konstaterer Stensbjerg.

Senere på dagen stiger scenekunstnerens alder kraftigt - men Birthe Kjærs popularitet kan stadig matche mange unge stjerner og hendes overskud og hjertevarme professionalisme går rent ind hos unge og ældre. Hun stiller op med sin faste backinggruppe »Good Feelings«.

- Birthe Kjær har været et stort ønske i mange år for os. De senete to år har hun »væltet« Vig Festival og nu er det vores tur, siger en forventningsfuld formand.

Blandt årets gengangere på programmet finder man Sømændene, hvis småsjofle og folkelige koncerter sidder »lige i skabet« hver gang. Der er garanti for skumsprøjt og platheder, når bandet går på scenen lørdag klokken 18.15.

- Tidligere var Infernal Køge Festuges »husband« - nu er det blevet sømændene. De rammer stemningen ved Køge Festuge helt rent og de tiltrækker det øldrikkende publikum, der er så vigtigt for os, siger formanden og tilføjer:

- Jeg vil i den forbindelse gerne opfordre alle gæster til at handle i vores boder. Det er det salg, der giver de frivillige motivationen til at komme igen til næste år og som giver os mulighed for også at lave en Køge Festuge i 2020.