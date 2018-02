Fedme - et samfundsproblem?

Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvorfor er det så vanskeligt at bekæmpe fedme? Er overvægt egentlig et sundhedsproblem? Professor ved Aarhus Universitet Verner Møller gør op med påstanden om, at fedme er en sygdom. Ifølge ham er fedme et dannelsesproblem. Skal det løses, skal vi lære, hvordan god mad smager.