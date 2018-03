Birgitte og Steen Krohn kunne torsdag fejre ti års jubilæum med Krohns Køkken. Foto: Henrik Førby Jensen

Familiefirma runder ti år

Køge Onsdag - 17. marts 2018

Torsdag var der reception hos cateringfirmaet Krohns Køkken - det lille familiefirma kunne nemlig fejre ti års jubilæum.

Ægteparret Birgitte og Steen Krohn startede firmaet i 2008. Under navnet »Golfgården« drev de restauranten i Køge Golfklub i tre år. Derefter flyttede de til restauranten hos Ledreborg Palace Golf, indtil de i 2013 vendte hjem til Køge og i tre år sørgede mad og drikke i Køge boldklub.

For to år siden besluttede de at lave forretningen om til cateringfirma og datteren Martine er nu medejer af Krohns Køkken.

- Det er dejligt at drive det som et familiefirma, synes Birgitte Krohn.

Ansvarsfordelingen er sådan, at Steen Krohn regererer i køkkenet, Birgitte Krohn er ansvarlig for kundekontakt, mens Martine Krohn er personalechef for de 17 ansatte.

Og der er nok at se til. Catering er et område i vækst - flere og flere firmaer hyrer cateringfirmaer til at lave dagens frokost som et personalegode og firmaet har både faste kunder og kunder, der bestiller mad til ad hoc opgaver, fortæller Birgitte Krohn.

- Vi spreder os meget og har både privat kunder og erhvervskunder. Vi lægger stor vægt på kvaliteten af vores mad. Gode råvarer. Og vi må jo gøre det godt, for mange kunder kommer igen og igen, konstaterer hun med et stort smil.