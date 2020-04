Fagprøve med goodiebags og konkurrence

Den 20-årige butikselev har valgt at fokusere på slowjuicere af mærket Wilea i sin afsluttende opgave og uddeler goodiebags til de første fem købere af juiceren. Desuden laver hun en konkurrence, hvor man kan være så heldig at vinde en kokkekniv.

- Jeg er rigtig glad for at være her og det er et spændende fag, siger eleven med et stort smil.