Daniella Skovensgaard er udlært hos Imerco til sommer og laver derfor konkurrence og demonstrationer for kunderne.

Fagprøve med demonstration og præmie

Køge Onsdag - 15. marts 2018 kl. 18:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende tid - helt præcis fra 28. marts til 7. april - vil Imercos butik på Torvet bære præg af, at butikselev Daniella Skovensgaard er i gang med sin afsluttende opgave i uddannelsen som butiksassistent med speciale i glas og porcelæn.

Egentlig søgte hus lærepladsen hos Imerco, fordi hun har en interesse for boligindretning, men læretiden har også skærpet hendes viden og interesse for kogegrej, fortæller hun.

- Jeg er rigtig glad for isenkram og jeg kan rigtig godt lide indretning og boligting. Interessen for kogegrej er kommet under min uddannelse - det er også derfor, jeg har valgt at fokusere på Scanpans produkter i min fagprøve.

Da hun havde valgt emnet for sin opgave, begyndte hun at undersøge muligheden for at booste Imerco Køges salg af Scanpans produkter inden for den beskedne sum, som eleverne får stillet til rådighed til markedsføring og alle øvrige udgifter i forbindelse med deres kampagner.

- Det er et lille beløb, så det kræver noget kreativitet. Jeg fandt ud af, at Imerco har en »demo-dame«, som man kan bestille. Hun kommer ud i butikken og har alle de ting med, som hun skal bruge. Jeg kan godt tænke mig, hvis hun viser andre ting end at stege den sædvanlige bøf. Det kunne for eksempel være at lave en pizza eller en kage på panden, forklarer eleven.

Kunderne kan møde »demodamen« fra Scanpan i butikken onsdag den 28. marts klokken 11.30 til 16.30 og den følgende onsdag er det Daniellla Skovensgaard, som selv står for demonstationen i samme tidsrum. Desuden kører en konkurrence for kunderne, som kan aflevere et konkurrencelod og være med i lodtrækningen om at vinde en bradepande fra Scanpan.

I slutningen af maj skal butikseleven aflevere en skriftlig opgave og i juli følger den sidste eksamen på Handelsfagskolen i Odder. Uddannelse er helt afsluttet den 31. juli, hvor hun har været elev hos Imerco Køge i præcis to år.

- Jeg håber, at jeg kan fortsætte hos Imerco, siger Daniella Skovensgaard.