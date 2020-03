Få tilskud til bekæmpelse af bjørneklo

En af de mest effektive metoder til at bekæmpe bjørneklo er græsning med får. Lige nu kan du søge om tilskud fra Køge Kommune til at hegne arealer ind med bjørneklo.

Bekæmpelse af bjørneklo kan være besværlig og tidskrævende, og en kedelig følge af udbredelsen af planten er, at det naturlige og varierede plante- og dyreliv i naturområderne bukker under for den invasive plante.

Græssende dyr - især får - æder imidlertid med stor fornøjelse de unge planter af kæmpe-bjørneklo. Derfor er hegning og græsning en god metode til at bekæmpe planten. Som en hjælp til jordejere, der overvejer at sætte græsningsdyr ind mod bjørnekloen, tilbyder Køge Kommune derfor nu et økonomisk tilskud til at få sat dyr på arealet. Tilskud kan bruges til f.eks. nyt hegn, reparation af ældre hegn, rydning af opvækst eller fremføring af vand.