Få en gratis udvidet synsprøve i Nørregade i weekenden

Det seneste år har mere end 150.000 danskere fået en udvidet synsprøve hos Synoptik.

Køge Onsdag - 27. januar 2020 kl. 09:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det seneste år har mere end 150.000 danskere fået en udvidet synsprøve hos Synoptik. Og nu kan du også få tjekket dine øjne og din øjensundhed. Fra torsdag den 31. januar og frem til lørdag den 1. februar kan du få tjekket dit syn - helt gratis - ved en synsprøve hos Synoptik på Nørregade.

Hvert andet år. Så ofte bør du faktisk få tjekket dit syn for at sikre et optimalt syn. Men undersøgelser viser, at mange danskere ikke har fået tjekket synet inden for de seneste to år. Det er dog vigtigt med jævnlige øjentjek, for dine øjnes sundhed hænger også sammen med din generelle sundhed. Derfor inviterer Synoptik på Nørregade til gratis udvidet synsprøve med sundhedstjek hen over weekenden, hvor du kan få tjekket dine øjne, ligesom mere end 150.000 andre danskere allerede har fået det inden for det seneste år.

- Mange går rundt med synsproblemer uden at gøre noget ved det. Men det er vigtigt at få tjekket sine øjne regelmæssigt - særligt hvis man oplever ændringer i synet. Undersøgelser viser, at synet har stor betydning for vores livskvalitet, og derfor håber vi også, at mange vil gøre brug af vores gratis tilbud i weekenden, siger Anette Slyngborg, der er klinisk fagspecialist hos Synoptik.

Optikeren kan opdage øjensygdomme

Under en udvidet synstest er det ikke bare din tendens til nær- eller langsynethed, der bliver tjekket. Synsprøven består nemlig af både en synsprøve og et sundhedstjek. Her får du målt øjets tryk, der bliver taget et digitalt farvebillede af din nethinde, og du får også en synsfeltundersøgelse, hvor det bliver undersøgt, om du har nedsat syn i det perifere synsfelt.

- På baggrund af synsprøven og sundhedstjekket kan optikeren give dig vejledning om mulighed for nye og bedre styrker i dine briller, men også vejledning om at søge øjenlæge, hvis der observeres forandringer i øjets nethinde, tab af syn i periferien eller forhøjet tryk. Så har du chancen for at komme tidligere i en eventuel forebyggende behandling, end hvis det ikke blev opdaget, siger Anette Slyngborg.

På et digitalt foto af nethinden kan optikeren nemlig se blandt andet forandringer på synsnerven, og om blodkarrene er indsnævrede eller andre forandringer i øjets væv. Forandringer kan i nogle tilfælde være tegn på diabetes eller forhøjet blodtryk, men også i nogle tilfælde øjensygdomme som grå stær, grøn stær, alderspletter i nethinden eller andre mere sjældne tilstande.

Så er det ved at være lang tid siden dit sidste synstjek, eller oplever du ændringer i synet, er du velkommen i Synoptik påNørregade i weekenden til en gratis synsprøve.