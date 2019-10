Se billedserie 37-årige Mads Bendtsen er netop blevet ansat som afdelingschef hos Skorstensgaard i Køge, der blev etableret på Ørnevej 4 for nøjagtig et år siden. PR-foto

Erfaren bilmand tager over på stort lokalt autoværksted

Køge Onsdag - 10. oktober 2019 kl. 08:31 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et år efter åbningen i Køge har Skorstensgaard-koncernen ansat den erfarne Mads Bendtsen som afdelingschef. Han skal stå i spidsen for et autoværksted, hvor der er gang i de mange lifte. Da Skorstensgaard-koncernen den 1. oktober 2018 rullede portene op til det nyindrettede værksted i Køge, var det samtidig lokation nummer 16 for Kolding-virksomheden. Et år senere er det tal nået op på 24, med afdelingen i Næstved som det nyeste medlem af »familien«.

- Vi har fået rigtig godt fat helt generelt, og her i Køge er vi virkelig blevet taget enormt godt imod. Vi er samlet set 12 mand her i afdelingen, og vi er faktisk på udkig efter et par yderligere kolleger, forklarer 37-årige Mads Bendtsen, der netop er blevet ansat som ny afdelingschef i autoværkstedet på Ørnevej.

Her håndteres samtlige bilmærker og modeltyper - og koncernens mantra med tyske værkstedspriser har i den grad været med til at gøre bilejerne i Køge opmærksom på Skorstensgaard indtog i området.

- Det er efterhånden 20 år siden, at jeg blev udlært mekaniker, og den seneste håndfuld år har jeg arbejdet hos en konkurrent her i Køge, fortæller Mads Bendtsen, der selv er bosat i lokalområdet.

Han har taget over hos Skorstensgaard i Køge efter den hidtidige afdelingschef Danny Jensen, der er rykket til Næstved, for at stå i spidsen for værkstedskædens nyeste lokation. Med etableringen af det værksted er Skorstensgaard nu repræsenteret fem steder på Sjælland.

- Det er en rigtig fin afdeling, som Skorstensgaard har etableret her i Køge. De lokale kunder har for længst fået øjnene op for, at vi faktisk leverer en høj kvalitet, og at vi holder det, som vi lover, understreger Mads Bendtsen.

Det er ikke kun i Køge, at der er fart over feltet. Generelt går det stærkt hos Skorstensgaard, som åbnede den første afdeling for ti år siden. Det klart definerede kæde-koncept, hvor nøgleordene er kvalitet, effektivitet og service, har vist sig at være lige det, de danske bilejere har manglet.

- Vi kan godt lide at gøre mere for kunden, end han eller hun forventer. Og vi gør det med stor præcision og nøjagtighed. Derfor scorer vi også højt både på Trustpilot og i kundetilfredshed generelt. Faktisk viser brugerundersøgelser, at ni ud af ti kunder vil anbefale os til andre, fortæller Martin Skorstensgaard, der er driftsdirektør hos Skorstensgaard.

Han grundlagde kæden sammen med sin tvillingebror Anders - og det er fortsat de to, der er indehavere.

- Vi har en helt klar ambition om, at kunderne skal have en lavere værkstedsregning end den, som de får på et mærkeværksted - uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten og garantien. Derfor har vi indført det, som vi kalder for »20 procent prispres«, hvor vi altid går 20 procent under et skriftligt tilbud fra et mærkeværksted, supplerer Anders Skorstensgaard.

Samlet set er der mere end 350 ansatte i Skorstensgaard-koncernen, som i det seneste regnskabsår omsatte for godt 180 millioner kroner, og skabte et plus på bundlinje på godt 10 millioner kroner.